El Netflix de Disney ya tiene nombre

Iger también anunció que Lucasfilm está en desarrollo en una segunda serie de acción en vivo de Star Wars para Disney + que entrará en producción el próximo año. La serie seguirá las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años de formación de la Rebelión y antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna repetirá el papel de Andor, que se originó en la película de 2016. “Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí”, dijo Luna. “Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de las relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante, y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar a este personaje más a fondo “. El emocionante thriller de espías explorará cuentos llenos de espionaje y misiones audaces para devolver la esperanza a una galaxia en las garras de Un imperio despiadado. La fecha de lanzamiento de la serie se anunciará en una fecha posterior.

Disney + también está montando una serie de acción en vivo centrada en un personaje favorito de los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Iger confirmó hoy que Marvel Studios está desarrollando una serie basada en Loki, el dios de la travesura, para protagonizar a Tom Hiddleston.

Los nuevos proyectos se unen a una impresionante lista de películas y series planeadas para Disney + que incluye nuevas historias ambientadas en los mundos de Disney Pixar Monsters Inc. y High School Musical de Disney Channel, así como una galaxia muy, muy lejana. A principios de este año, Lucasfilm reveló que el productor y actor nominado al Emmy Jon Favreau escribirá y será el productor ejecutivo de The Mandalorian para Disney +. La serie de acción en vivo, que se desarrolla después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, se encuentra actualmente en producción con una alineación de directores que incluye a Deborah Chow (Jessica Jones, de Marvel), Rick Famuyiwa (Dope), Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Bryce Dallas Howard (Solemates) y Taika Waititi (Thor: Ragnarok) de Marvel Studios.