El mensaje del CEO de Cornershop a sus clientes

Eran las 20:52 cuando los consumidores de Cornershop recibieron un mail enviado por «Oskar de Cornershop» cuyo asunto señalaba: «No pidas lo que no necesites realmente».

La misiva, firmada por Oskar Hjertonsson, CEO & fundador de la plataforma de ventas online, invitaba a la mesura a la hora de consumir: “ La demanda en Cornershop estos días es mucho más alta que nuestra capacidad de responder, por lo que me gustaría pedirte que por favor no pidas más productos de los que necesites para los próximos días».

Es un hecho que desde el viernes la firma -creada por Hjertonsson, emprendedor de origen sueco, junto a los chilenos Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas-, enfrenta más demoras en el despacho que de costumbre, situación que se acentuó los últimos días a raíz de la cuarentena para prevenir la propagación del virus Covid-19. Si lo usual es que el pedido llegue durante el día -incluso en menos de 60 minutos-, ahora las compras llegan a domicilio en tres días (o más).

Fiel al estilo directo que lo caracteriza, el europeo aseguraba que «en Cornershop estamos trabajando más que nunca para aguantar, y nuestros socios, tiendas grandes y tiendas chicas están luchando para reponer. Ayuda a darles un respiro. No pidas lo que no necesites realmente».

En tanto, quiso dar una señal de tranquilidad a los usuarios: «Estamos en constante contacto con nuestros socios y los sistemas de abastecimiento están bien. Hay productos de sobra en el país, pero no es posible reponer las tiendas tán rápido como la demanda actualmente exige».

Finalmente, concluyó el mail asumiendo también parte del error que cometen los usuarios en momentos de crisis e incertidumbre: «Somos muchos los culpables de no haber tenido esa conciencia colectiva que momentos como este requieren. Yo me incluyo. En mi casa tenemos ya claramente más papel higiénico del que necesitamos, pero desde ya me comprometo a resistir la tentación la próxima vez que me tope con un rollo.

Los Shoppers de Cornershop que están entregando pedidos estos días son verdaderos héroes. Por favor ayuda a que cada pedido que entreguen realmente cuente.

Te mando mucho ánimo en estos tiempos extraños y difíciles».

