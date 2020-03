El imperio Decathlon

Bashir Lama tiene 28 años, de contextura atlética, los brazos tatuados. Viste zapatillas, polera y usa una pechera celeste con la palabra “Decathlon” destacada en blanco sobre un fondo celeste brillante. Él está a cargo del pasillo especializado en mountainbike y ciclocross de la sucursal de Open Kennedy, el nuevo mall ubicado a un costado del Parque Arauco. Cuando no está en la tienda, recorre cerros y circuitos probando las bondades de BTWIN, una de las 70 marcas propias de la firma gala, y analizando qué atributos mejorar. Es parte de su trabajo, dice.

Bashir es uno de los 340 empleados que tiene la filial gala en Chile. Y al igual que él, todos practican una disciplina de manera profesional: la idea es que su expertise les permite participar en el desarrollo y creación de nuevos productos.

No solo eso. También están capacitados para colaborar en las áreas de logística, administración y servicio: deben estar disponibles para atender una de las más de 25 cajas que, en promedio, hay por tienda. No existe la figura del cajero ni tampoco oficinas corporativas. En cada sucursal hay un espacio habilitado de cowork donde se instala, sin jerarquías, el staffcompuesto por el equipo administrativo y gerencial. Y todos, sin excepción, deben estar visiblemente camiseteados: no se sacan la pechera ni para tomarse fotos.

Quienes trabajan en Decathlon tienen en común su pasión por el deporte, lo que facilita su compro- miso con el valor fundamental de la empresa: hacer el deporte accesible a todos. Y parte del éxito de la compañía –cuyas utilidades bordean 14 mil millones de dólares– es precisamente la calidad en la atención, que en muchos casos, no termina en el centro comercial. De hecho, Bashir, para asegurarse de que uno de sus clientes había quedado satisfecho con su compra, intercambió su teléfono y el fin de semana subieron juntos un cerro para probar la calidad de la bicicleta. La experiencia quedó registrada en un video que el cliente hizo llegar a la gerencia y que sirvió de muestra de que el modelo galés estaba funcionando bien.

La fidelización interna también es parte relevante en la ecuación. Por eso, cuando los “decathlones” firman contrato se les ofrece ser accionistas

de la empresa. El modelo se craneó en la casa matriz en París, Francia, y en Chile se implementó con éxito: el 80% de los empleados aceptó el stock option.

La historia se remonta al año 1976, cuando Michel Leclercq detectó que el deporte debía funcionar bajo el concepto de “integración vertical”. Esto significaba producir y distribuir marcas propias para optimizar costos y ofrecer precios más bajos. Primo del millonario empresario Gerard Mulliez –dueño del Grupo Mulliez, controlador de Auchan, una de las cadenas de supermercado más grandes del mundo–, Leclercq es hoy uno de los retailers deportivos más relevantes del mundo: su compañía crea 2.800 pro- ductos nuevos al año y tiene a más de 90.000 personas contratadas. Así es el planeta Decathlon.

El aterrizaje en Chile

Así como Bashir, quien lleva un año en la empresa, la francesa Sylvie Corrigou (44) –CEO de la filial chilena desde 2016– tuvo la oportunidad de hacer una ascendente carrera dentro de esta compañía, que tiene como leitmotiv el incentivo a la promoción interna. Oriunda de Lille –ciudad del norte de Francia y donde se inauguró la primera tienda en 1976–, la ingeniera comercial lleva 21 años trabajando en Decathlon. Partió como responsable del pasillo de fitness, luego participó en el desarrollo de las marcas Tribord –para los deportes de agua–, Kalenji –especializada en running– y más tarde lideró la crea- ción de Newfeel, nombre para el equipo que se vende a quienes practican caminata deportiva.