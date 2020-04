El glosario del coronavirus

Pandemia

Según la Organización Mundial de la Salud, corresponde a la propagación mundial de una nueva enfermedad. El 11 de marzo se declaró el Covid-19 como pandemia.

«Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios», dijo Tedros Adhanom, director de la OMS.

Epidemia

El término se refiere a una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. Un ejemplo de epidemia fue el cólera en Ruanda en 1994 y luego en el Congo, a causa de los refugiados que se trasladaron luego de la crisis.

Sars-coV-2

Frecuentemente se denomina como 2019-nCoV. Es el virus que ocasiona la enfermedad del Covid-19.

Covid-19

Enfermedad ocasionada por el virus, no es el virus en sí. El nombre mezcla tres palabras en una: corona, virus y desease –enfermedad en inglés-. El número corresponde al año en el que fue descubierto, ya que el primer brote ocurrió en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Coronavirus

Son una amplia familia de virus –abreviados como CoV- que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano.

MERS

El Covid-19 ha logrado que volvamos a hablar de ambas. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, abreviado como MERS, es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un tipo de coronavirus que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

SARS

Como definimos más arriba, el virus que provoca la actual pandemia –llamado Sars-coV-12– proviene de la sigla en inglés Síndrome Respiratorio Agudo. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus escogió este nombre debido al parecido genético entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1. Este último es el virus que causó el brote de SARS en 2003, enfermedad que infectó a más de 8.000 personas y causó cerca de 800 muertes.

Incubación

Corresponde al desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el momento del contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19, según la OMS, oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

Asintomático

Quiere decir que no presenta síntomas. Una persona puede estar contagiada –es decir, ser portados de una enfermedad- sin presentar síntomas de ella y contagiar a otros. El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, señaló en una entrevista a The New York Times que un 25% de los contagiados con Covid-19 pueden ser asintomáticos.

Número R0

En medicina, especialmente en epidemiología, el R0 es el ritmo básico de reproducción. Corresponde a un promedio de casos nuevos que se genera tras otro caso de contagio en cierto período. La película Contagio (2011) menciona varias veces esta fórmula, que siempre se busca reducir a menos que 1.0 –cifra en la que la enfermedad está controlada. Por ejemplo, el R0 del sarampión oscila entre 12 y 18 dependiendo de varios factores, por lo que es muy contagiosa.

Distanciamiento social

Uno de los términos más familiares en estos días corresponde a una serie de medidas para aumentar el espacio físico entre las personas y así disminuir la propagación del virus. La prohibición de reuniones masivas, cancelación de clases presenciales en colegios y universidades, cierre de centros comerciales y trabajar desde la casa son algunas de los principales aportes al distanciamiento social.

Aplanar la curva

Cuando se proyecta la oleada de casos que llegarán a una zona o país, la aplanación de la curva demuestra cómo –si logramos retrasar los contagios lo más posible- los sistemas de salud podrían no colapsar. Si todos los chilenos nos enfermamos al mismo tiempo, no habrá ventiladores mecánicos y camas para una demanda tan alta. Si la curva se aplana y llegan “por goteo”, la tasa de mortalidad podría disminuir notablemente.

Cuarentena

Corresponde a un término médico en el que debe haber aislamiento para evitar el contagio de una enfermedad. Su origen proviene del latín Quadraginta, que se utilizó e el aislamiento por la peste negra en Venecia en el siglo XIV. La cuarentena puede dividirse como voluntaria y obligatoria. Actualmente 14 ciudades en Chile tienen cuarentena total obligatoria.

Patógeno

Es un Agente biológico patógeno es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o un vegetal, cuyas condiciones estén predispuestas a las ocasiones mencionadas.

Brote

Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.