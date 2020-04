El duro round entre Carlos Peña y la periodista Priscilla Vargas

“Las conductoras de las noticias, tan arregladas como siempre, y tan vivaces, con una tenida distinta cada día, no importa el ritmo del virus, no vaya a ocurrir que la desgracia que describen y proclaman las vaya por un momento a afear (o a darles la impresión de que este virus desgraciado las afea) exhiben cada día una tenida distinta, un peinado distinto, y si la anatomía facial lo permitiera (gracias a Dios ese prodigio se desconoce), también exhibirán una sonrisa distinta, cuidadosamente ensayada, cada tarde en las noticias”, escribió Carlos Peña el domingo.

En su columna semanal en El Mercurio, el rector de la UDP criticó la forma en que los matinales festinaban con el coronavirus. “Al ver la televisión en estos días -en especial la televisión por las mañanas- se tiene la impresión de que quienes trabajan en ella (…) están felices o casi en estado de éxtasis con esto de la pandemia”, escribió en la publicación titulada “El espectáculo del miedo”.

La respuesta de la presentadora de noticias de Mega, Priscilla Vargas, no se dejó esperar. En la sección de cartas del mismo medio, la periodista escribió: “De una crítica al contenido o trato de la noticia como tal del coronavirus en los matinales de la televisión, pasa a un ataque y burla malintencionada a las mujeres que nos desempeñamos como conductoras”. A continuación dijo que esos comentarios son parte del pasado y que es una de las principales razones de por qué las mujeres han alzado la voz. Y agregó: “Es un hecho que las conductoras de noticias estás expuestas a la opinión pública y a las criticas que, por supuesto, hay que aceptar, siempre y cuando sean en cuanto al actuar profesional y no a los vestidos, peinados o sonrisas de cada una. Sinceramente, esperaba más del señor Peña”.

El rector el miércoles le contestó, bajo el titular “La lectora no sabe leer”. En la carta se defendió diciendo que ésta no tenía un sesgo machista y que al leerla completa se pueden ver ejemplos tanto de hombres como mujeres que están en la televisión. Aseguró que la aludida no atendió a los argumentos y dijo que “se hace un flaco favor a las mujeres, y se empobrece intelectualmente el feminismo, cuando se lo confunde – por irritación o ignorancia – con una defensa del estereotipo de lo femenino que algunos medios divulgan”. Para terminar, la invitó a leer un libro de la autora feminista Judith Butler.

Vargas, nuevamente le respondió: “El rector no rectifica”, tituló su carta, donde aseguró que “sin doble lectura y sin la necesidad de ser más instruido que él, se entiende que expresaba con evidente misoginia (…) una burla hacia las mujeres que hoy se desempeñan como conductoras de noticias, ridiculizándolas por sus peinados, tenidas y sonrisas”. Agregó que más que preocuparse de engendrar odio, busque aportar en algo “tal como debiese hacerlo en su calidad de máxima autoridad de un establecimiento de educación superior, dando un ejemplo a todo su alumnado, cuya relación espero no sea en los mismos términos que utiliza en sus columnas de opinión”. Habrá que ver si el round continúa.