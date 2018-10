El discípulo de Bill Gates

Vendió su compañía en 50 millones de dólares al magnate estadounidense cuando aún era un joven treintañero. Tras esto, se convirtió en vicepresidente de Microsoft, donde llegó a manejar 10 billones de dólares. De Gates aprendió que hacer dinero no es suficiente, si no se genera un impacto social. Hoy, Will Poole se dedica a eso: hacer negocios impulsando cambios en Asia, África y Latinoamérica. En Chile ha comprometido a varios family offices.