El día que Luksic solo pensaba en Impulso Chileno

El martes 14 de enero, Andrónico Luksic publicó en Twitter un comunicado donde aclaró un rumor que sonó ese día: confirmó que la empresa española Alto Analytics, que elaboró el informe Big Data que el gobierno entregó a la Fiscalía, presta servicios para Quiñenco y que “dada la alta capacidad de análisis”, pusieron en contacto al proveedor con autoridades del Estado.

Seis días antes, el escenario era completamente distinto. Entonces, todo giraba en torno a Impulso Chileno, el concurso que el empresario creó para premiar con recursos y mentoría de la UC a 60 emprendedores chilenos.

A las 8 de la mañana del viernes 10 de enero Luksic llegó junto a Cristina Birrell, directora ejecutiva de la iniciativa, a la Casona Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, centro de eventos que el equipo arrendó para la ocasión y donde se instalaron dos escenarios, foodtrucks y puestos con comida, jugos y cervezas para los invitados. Los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto social los hicieron tomar medidas de seguridad especiales. De hecho, y aunque el equipo anunció el torneo por las redes sociales, jamás se difundió el lugar donde se disputaría.

Pasadas las 8:30 empezó la final. Andrónico Luksic aparece de zapatillas y jockey blanco, que luego se saca para ponerse uno verde. A ratos lo intercala con otro negro. Todos llevan el logo de “Impulso”.

Los 60 concursantes –que visten una polera roja que dice “ganador”– tienen dos minutos para explicar su iniciativa. Algunos lloran mientras hablan, otros pierden el hilo. Varios regalan sus productos al jurado y una de las participantes incluso llevó una torta con la figura del controlador de Quiñenco.

En el público no hay empresarios. Sí están los colaboradores de Luksic –Carolina García de la Huerta, Mauricio Lob, Cristián Bofill, ejecutivos de CCU, entre otros– y también familiares. “Hola, Tonka”, le dice el empresario a la animadora de Bienvenidos al iniciar un enlace con el matinal.

A las 1:30 de la tarde termina la tercera y última ronda de exposiciones. Entonces se acerca Álvaro Saieh, controlador de Copesa –justo ese día se conoció la venta de Radio Zero–, y saluda cariñosamente a Luksic. Minutos después María Elena Dressel y Francisco Saavedra, animadores del evento, anuncian que el jurado debe deliberar. Jorge Burgos, Carlos Ominami y Mario Kreutzberger, invitados a la premiación, también felicitan al anfitrión.

“En un momento como el actual, uno se tiene que reinventar. Muchos van a perder sus trabajos habituales y ser un emprendedor siempre es una oportunidad. Siempre hay personas que tienen sueños. Yo creo que este evento le ha permitido a muchos tratar de ver si sus sueños se pueden hacer realidad o no…porque no todos los sueños se hacen realidad. “Él (Andrónico Luksic) es el grupo empresarial más importante del país y tener una oportunidad de tener a una persona como él y de muchos otros para desarrollar su capacidad intelectual, su creatividad, yo creo que está haciendo realidad el sueño que muchos tienen pendiente”. “Las crisis conocen su desarrollo cuando ocurren. Y la única manera de salir de ellas, es no dando satisfacción a la mayoría que produce la crisis”, dice Kreutzberger a Capital.

Después de una hora de discusión, el jurado entrega la nómina con los premiados. Todos ganan. Quienes se llevan el primer lugar reciben 10 millones, el segundo 5 millones y el tercero 3 millones (ver el listado completo en www.impulsochileno.cl). Se entregan trofeos y se sacan fotos. A las 4 pm, llega Stefan Kramer a relatar, en medio de imitaciones y chistes, su experiencia como emprendedor. A esa hora el termómetro marca 33 grados. Tras ello, el empresario conversó unos minutos con Capital. (Entonces no se conocía el nexo entre Quiñenco y la firma española Alto Analytics).

“No soy como me pintan”

-¿Qué significa Impulso Chileno en este momento de crisis social?

-Esperanza, una gran oportunidad y posibilidad de que este país siga adelante. Los emprendedores continúan andando, están vigentes; está lleno de emprendedores y la mayoría no están siendo escuchados. Un 67% son mujeres. Realmente en este momento, Impulso Inicial, Impulso Chileno, representa reactivar.

-¿Es de los pesimistas o de los optimistas?

-Estamos pasando por un momento complejo. Eso hay que reconocerlo y tenerlo presente.

-El empresario Sergio Cardone dijo que Chile no se va a ir a la cresta. ¿Qué cree usted?

-Opino lo mismo que él, con la misma frase (ríe). Tengo fe en los chilenos, en que nos va a ir bien, pero hay que tomarle peso a lo que estamos viviendo y entender que estamos pasando por un momento extremadamente delicado. Y frente a esto, todos tenemos que hacer un esfuerzo, dar un pasito más, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación… todos tenemos una responsabilidad y un rol en la sociedad, y debemos esforzarnos en la forma en que trabajamos y que nos conectamos con la sociedad, en lo que ofrecemos… por eso he dado algunas ideas, un empujoncito…

-Con su rol en Twitter, ¿ha desarrollado una mayor sensibilidad en estos temas?

-Yo creo que la gente me ha dado un poquito el beneficio de la duda y eso es muy importante, tiene mucha responsabilidad… y ese beneficio de la duda me lo quiero ganar definitivamente. No soy como me pintan muchos.

-¿Y cómo lo pintan?

-Que soy reguleque. No soy reguleque.

-Así como hay críticos, algunos fans incluso lo proponen como presidente de Chile.

-No, para eso sí que soy reguleque. A esta edad no. Si hubiera tenido 50 años, a lo mejor otro gallo cantaría.

-¿Y en la CPC? Están en período de elecciones.

-No, yo creo que hay que renovar. Hay que renovar los empresarios, los dirigentes políticos, las dirigencias gremiales. Eso es muy importante. Pienso que hay un tiempo en que los de tercera edad tenemos que entender que hay que dar un paso a las nuevas generaciones.

-¿Los empresarios han estado a la altura?

-Yo creo que para los empresarios, al igual que para mucha gente en este país, fue una tremenda sorpresa. Y nos dejó a todos un poquitito tratando de entender antes de reaccionar. Creo que hoy día hay una tarea mediana y los empresarios están reaccionando adecuadamente. Quizás deberíamos hacerlo un poquito más rápido o con cosas más concretas. Pero me da la impresión de que estamos en el camino correcto.

Luksic también explica la razón de su baja de peso, que ha sido comentario obligado: “Me operaron de la espina dorsal, me sacaron un quiste y el doctor me pidió que por favor bajara 20 kilos. He bajado 30. Estos días he subido como 4, así que debo estar en 26”. Se saca el jockey y se despide. Se saca fotos y parte, junto a su mujer, a su casa en el valle del Elqui.