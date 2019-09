El controvertido clan Johnson

Jo Johnson, hermano menor del Primer Ministro británico, Boris Johnson, no es el único miembro de la familia que se ha expresado públicamente en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Su hermana Rachel, una reconocida periodista, postuló al Congreso por el partido Change UK, colectividad abiertamente anti Brexit, y al día siguiente de la renuncia de Jo tuiteó: “(…) La familia evita el tema del Brexit, especialmente durante las comidas, ya que no queremos conspirar contra el Primer Ministro”.

I’m afraid to say this is rubbish. I said last night at a charity do that the family avoids the topic of Brexit especially at meals as we don’t want to gang up on the PM! https://t.co/IDXB1DrEN0

— Rachel Johnson (@RachelSJohnson) September 5, 2019