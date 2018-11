El año de Jarry

Con 23 años, Nicolás Jarry, nieto del extenista Jaime Fillol, alcanzó el puesto 39 del ranking ATP. Dice que el gran paso lo dio el año pasado, cuando aceptó que no es “normal” y que nunca lo va a ser, y se enfocó en agradecer las cosas buenas del tenis. “Si no me imaginara que puedo ser número uno del mundo, no haría nada”, dice. Aquí, una hora y media en la mente de la mejor raqueta de Chile.