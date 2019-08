El accidente de Guillermo Tagle en scooter

En julio Guillermo Tagle se cayó en scooter. El socio de Credicorp Capital se trasladaba en ese medio de transporte desde el sector El Golf, en Las Condes, y durante ese trayecto cayó al piso. El accidente le produjo un TEC severo, por lo que hasta mediados de este mes llevaba cinco semanas de reposo y limitación de movimiento. Quienes han estado con él, aseguran que Tagle está en proceso de recuperación y que posiblemente la próxima semana esté ya de alta. Cuentan que no tiene intención de contactarse con ninguna de las empresas proveedoras de este servicio, pues, ha dicho que cuando uno es adulto, no puede quejarse de las acciones que libremente emprende, especialmente cuando son peligrosas. Eso sí, le preocupa que quienes utilicen scooters, evalúen los riesgos que esto implica. De ello escribió el 16 de agosto en una carta a El Mercurio. “A la fecha me encuentro en la quinta semana de reposo y limitación de movimiento por el TEC severo que sufrí cuando —sin mediar obstáculo, ni ocurrir ninguna imprudencia de nadie (salvo ir sin casco)— aterricé con la frente en el pavimento de la calle por la que transitaba. Dos colegas más de mi oficina sufrieron accidentes similarmente graves, posteriores al mío. Es importante advertir a los usuarios actuales y potenciales del altísimo riesgo implícito en el uso de estos ‘aparatos’, para quien los usa y también para transeúntes”, indicó en la misiva.