Eficiencia en los presupuestos de los programas gubernamentales: la transversal solicitud del mundo político al gobierno

En tiempos de pandemia y de crisis la demanda por los recursos públicos ha aumentado, el fisco chileno ya ha comprometido el 7% del PIB para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del coronavirus. Es por esto que el movimiento Convergencia Liberal propuso una serie de medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que se gastan en programas gubernamentales, sobre todo en aquellos planes que han sido mal evaluados.

Las ideas fueron expuestas en una carta, la que han hecho circular desde el pasado 1 de mayo a las 22:00 horas. Y, hasta esta mañana, ya la habían firmado 299 personas. Quien también recibió la misiva fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Le llegó vía email el viernes por la noche y el sábado respondió. Quienes conocieron de ese mensaje aseguran que a Briones le gustó la idea, pues va justamente en la línea del trabajo que se está haciendo en torno al presupuesto 0.

La iniciativa nació hace 3 semanas por parte de un grupo de Convergencia Liberal. “Todos estamos viviendo la crisis, la situación económica es complicada y quisimos hacer una propuesta que pudo haber salido en otro contexto, pero que hoy es urgente”, explica Patricio Artiagoitia, quien fundó este movimiento y también es uno de los creadores de la propuesta.

Destaca el apoyo transversal que ha recibido la iniciativa: dentro de los firmantes están entre otras personas Gonzalo de La Carrera (simpatizante de JAK); Patricio Arrau, Paola Assael, Sylvia Eyzaguirre, Juan José Santa Cruz y Jorge Errázuriz (todos perteniecientes a Convergencia Liberal); Mariana Aylwin, ex DC, el empresario y representante de las Pyme Juan Pablo Swett y Hugo Lavados, ex ministro del segundo gobierno de Michelle Bachelet. «Este no es un tema político, a mí no se me ocurre una posición política que no le importe la eficiencia del gasto público, a todos les interesa», agrega Artiagoitia.

El Estado desarrolla anualmente cientos de programas. Sin embargo, el 60% de los programas ha sido mal evaluados y el monto anual que se gasta es de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares. Además, hay dos tipos de proyectos: Los “críticos”, que serían los indispensables, como programas del Sename o Junaeb y los “corrientes”, que podría ser el programa de tenencia responsable de mascotas.

La propuesta consta de 6 medidas. La primera consiste en tener sistemas más comprensivos de evaluación donde se mide la política pública y no sólo el programa. La segunda, tiene que ver con la evaluación por auditores externos para programas que superen US$ 1 mm de gasto anual. En tanto, la tercera propuesta es la clasificación de programas críticos, es decir los indispensables y los corrientes. La cuarta promueve la prohibición legal de asignar presupuestos a cualquier programa corriente con evaluación insuficiente por más de dos años consecutivos. Mientras que la quinta medida propone que los programas críticos mal evaluados deben ser reestructurados y presentar las correcciones antes de que se les asigne nuevamente al presupuesto. Por último, la sexta recomendación consiste en convocar a un panel de expertos cada cinco años para analizar la pertinencia de los programas. Estas recomendaciones además deberán ser públicas.

Con las medidas que propuestas los firmantes pretenden lograr tres grandes efectos. El primero, y más importante, es la liberación de recursos. El segundo, busca un aumento de la eficiencia de esta tarea, suponiendo que una parte de los programas mal evaluados se adaptarán a un rendimiento más alto. Por último, esperan una reducción de la corrupción, esto debido a que los conflictos de intereses en estos espacios son grandes por la filtración de recursos para gente cercana, ya sea política o familiarmente. Patricio Artiagoitia asegura que lo que proponen hoy es una consecuencia natural después de encontrarse con que los programas mal evaluados subsisten.

La idea es que la propuesta esto pueda transformarse en una ley en el corto plazo, pero para ello necesitarán el apoyo del Estado por lo que esperan poder reunirse con el ministro Briones en el corto plazo. Desde Convergencia Liberal aseguran que: “Hoy necesitamos un Estado moderno y eficiente. El costo de la ineficiencia lo pagan los más pobres”.