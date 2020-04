Dr Héctor Ducci: “Este columnista, que es brillante en asuntos internacionales, está defendiendo una posición de fumador ortodoxo”

El domingo el teléfono del cardiólogo de la Clínica U. Andes, Héctor Ducci, no paró de sonar. Alrededor de cien personas lo contactaron por whatsapp, mail y llamadas para darle apoyo por la carta que envió a El Mercurio en respuesta a una columna que publicó el día antes el abogado Hernán Felipe Errázuriz. El sábado, el consejero de Libertad y Desarrollo en un texto titulado “El tabaco es bueno para el coronavirus” señaló que “investigaciones científicas serias aseguran que la nicotina, en algunos casos, es capaz de detener las infecciones del coronavirus, que los fumadores están menos expuestos a contraerlo”.

El médico leyó la columna a las 6 de la mañana. “Fue un golpe en la cabeza”, dice. De inmediato, y sin consultarle a nadie redactó una carta al director para contestarle a través del mismo medio. “Estoy perplejo y preocupado por la irresponsabilidad y la arrogancia exhibidas por el columnista señor Hernán F. Errázuriz”, señaló al inicio de la respuesta. Luego, agregó que la “solida información científica ha definido el tabaquismo como uno de los principales factores de mortalidad en esta enfermedad”. Tras enumerar un listado de enfermedades relacionadas al consumo de cigarro remató diciendo que “su opinión y tribuna debilitan la exhaustiva y demandante campaña del Minsal contra el coronavirus y de paso aquella contra el tabaquismo”.

Ducci y Errázuriz se conocen desde hace años. Incluso se reunieron en varias ocasiones en Washington donde coincidieron entre 1984 y 1987. El médico trabajó como cardiólogo en el Fairfax Hospital, al tiempo que Errázuriz se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos. Por eso, dice Ducci, pensó que el abogado lo iba a llamar por la carta. Pero no fue así. “Si no me llamó ayer, quiere decir que va a responder por escrito, probablemente en su columna del próximo sábado. No se va a quedar callado, creo que va a responder”, asegura.

Antes de redactar el texto, cuenta, leyó el estudio que citó el abogado. «La investigación que él expone no dice si quiera que planean usarla, es solo una observación clínica en 350 pacientes. No analizó el trabajo francés. El artículo está tergiversado”, advierte. Y agrega: “Él escribe unas columnas internacionales que son de extraordinario peso, muy pensadas, deliberadas y constructivas. Me llamó la atención que invadiera un terreno en el cual no se manejaba bien por defender una situación personal. Es un hombre que fuma donde vaya: en tu casa, frente a los niños, en el auto y le importa un huevo”.

-¿Qué fue lo que mas le preocupó de la columna?

-Todo lo que favorezca el fumar debilita muy largas, difíciles y caras campañas que ha hecho el Ministerio de Salud y que hacemos todos los médicos para desincentivar el uso del tabaco. El tabaco tiene una asociación con patologías como ningún otro factor conocido. Juega un rol muy importante en muchos cánceres, en enfermedades cardíacas en general y como médico uno no puede permitir que ese tipo de información, que yo considero débilmente fundamentada, llegue a la población en general.

-¿Por qué el tabaco es un factor de riesgo frente al Covid-19?

-Si lees superficialmente el estudio puedes pensar que si fumas estás protegido, pero eso no es así. Fumar es uno de los mayores factores de riesgo en el coronavirus. Si tú ya estás infectado y eres fumador tienes mucho más riesgo porque el daño a los pulmones te hace más susceptible a cualquier enfermedad que tenga una repercusión pulmonar. El punto es que se ha descubierto que lo que tiene un cierto valor protector, aunque falta mucho por probarlo, es la nicotina. Hacer una analogía de lo que puede proteger la nicotina, que es solo una de las siete mil sustancias presentes en el humo del cigarrillo, con que esta puede proteger no tiene ninguna base científica, no tiene base sólida de análisis.

-¿Por qué la nicotina podría ayudar en la cura del virus?

-La nicotina se ha demostrado, aunque falta mucho aún, que bloquea los receptores a los cuales se fija el virus. El pensamiento es que si tú tienes la nicotina que ocupa esos receptores el virus no tiene cómo entrar a ellos, porque es la puerta de entrada al lugar donde se replica y produce otros virus. Esa es la teoría, pero es la nicotina –la sustancia más adictiva que se conoce–, no el cigarrillo. Este columnista, que es brillante en asuntos internacionales, está defendiendo una posición de fumador ortodoxo y no puede promover el fumar. Es un hombre muy inteligente y tiene que saber los aspectos negativos que tiene el fumar, que están probados desde hace cincuenta años.

-¿Cuál es el límite de la libertad individual, expuesta por Errázuriz en su columna?

-Soy un firme creyente de la libertad individual, pero mi libertad individual se termina cuando implica una alteración de la libertad de la persona que tengo al lado. Me sorprende mucho que los fumadores no puedan fumar en las plazas o en parques, eso es ridículo. Pero si yo estoy almorzando y soy asmático, y tengo en la mesa de al lado a un fumador, él me está causando un daño y está alterando mi libertad haciendo prevalecer la de él. Yo creo que en los restaurantes no se debe fumar, tampoco en buses y menos en aviones.