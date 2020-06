De tin Marín: Crear manualidades de manera simple

Daniela Marín, es la creadora de De tin Marín, tienda que ofrece kits individuales para hacer manualidades con niños y también opciones para celebrar cumpleaños infantiles, en los cuales además de jugar podrán aprender y desarrollar habilidades. Según Daniela, el encierro puede traer dificultades para el niño “El cambio de rutina y condiciones de encierro puede traer inseguridades que además se potencia por el ambiente de incertidumbre”, dice.

Por esto es necesario que el niño realice actividades para que esté motivado con un objetivo “El niño al alcanzar un objetivo tendrá una sensación que impactará positivamente en su autoestima”; agrega. En su sitio web www.detinmarin.cl podrás encontrar consejos para adaptarse en el encierro y herramientas para ejercitar la motricidad de manera creativa, entre otros.

A continuación Daniela recomienda materiales que puedes encontrar en tu casa para hacer diferentes manualidades sin la necesidad de ir a comprar. Algunos de estos son

Tubos de cartón

Cajas de diferentes tamaños como las de té, de cereales, de leche y remedios.

Bandeja de huevos

Botellas plásticas no retornables

Envases de yoghurt

También dice que es fácil reemplazar cosas que librerías con cosas que tenemos en la casa y así también hacer manualidades de manera más sustentable, por ejemplo:

Si no tienes papel lustre, puedes usar revistas y diarios. Si no tienes tijera pueden usar las manos y así también es más seguro para los niños. Los pinceles se pueden reemplazar por cotonitos y las hojas blancas por cartón corrugado o papel de diario. A esto agrega que más allá de una actividad en particular es importante pasar tiempo con los niños y tener un ambiente grato “Una actividad realizada en compañía de los adultos, en la seguridad de su casa, es el escenario perfecto para generar un aprendizaje duradero”, finaliza Daniela Marín.