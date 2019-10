David Gallagher: Pese a todo… “No se pierde el sentido del buen humor en Inglaterra”

A pasos del Hyde Park y los Jardines del Palacio de Buckingham se encuentran las calles de Belgravia, una zona reconocida por sus elegantes casas blancas adosadas, embajadas y hoteles.

La residencia del representante de Chile en Londres queda ahí mismo. Concretamente en Eaton Place. Al entrar en el barrio, todo pintado de blanco, sobresalen el rojo y el azul de la bandera chilena que flamea desde la casa donde desde el año pasado vive David Gallagher junto a su mujer, Sarita Crespo.

Quien abre la puerta es Paulo Marques, un portugués que trabaja como mayordomo ahí hace 31 años. “No podría decir cuál es mi embajador preferido. Pero este es sin duda de los hombres más cultos y elegantes que he conocido. Y no he conocido a pocos. Además, tiene gran sentido del humor”, confidencia Marques mientras ofrece un café en una salita contigua al comedor donde almuerza en ese momento el fundador de Asset Chile junto a Kris Tompkins y un grupo de filántropos británicos dedicados a la conservación. El día anterior, ella lanzó la Ruta de los Parques en Europa y Gallagher hizo un brindis por ella y su marido, Doug.

Los primeros días de octubre, además, estuvo a cargo de un homenaje póstumo al abogado Francisco Orrego Vicuña, celebración que consistió en una misa oficiada por el nuncio y un simposio en el London School of Economics. “Fue un jurista de altísimo nivel”, asegura.

La entrevista con Capital empieza con una aclaración: no vamos a hablar de política inglesa. “No corresponde”, asegura. Inglaterra enfrenta una situación compleja por estos días, por el Brexit, y no es adecuado que él se pronuncie.

De dos cosas sí opina. La primera: que a pesar de lo que señala la prensa del mundo, la atmósfera que se palpa en Londres no es tan mala como algunos creen. “Si uno está con gente de acá en recepciones, en comidas, te das cuenta de que el ambiente es muy bueno. Hay algunos que te van a contar que hay familias que se han peleado, o cosas de ese estilo. La verdad es que yo he visto muy poca evidencia de eso. Y los debates a los que he asistido en privado, todos se hacen con buen humor. No se pierde el sentido del buen humor que es bien fuerte en este país. Pero bueno, todo esto en torno a una situación que uno reconoce como tremendamente compleja y que nadie sabe qué va a pasar”.

Segunda aclaración: Boris Johnson, el primer ministro dice, es muy inteligente. “Tiene críticos como todos los que tienen personalidad fuerte. Pero es una persona muy culta. Puede recitar a Homero Aristóteles en griego antiguo. Además, añade, “le encanta Chile, desde que estuvo en nuestro país como Canciller en mayo de 2018. Tuvo una reunión bilateral con el presidente Piñera en el G7 en Biarritz. Conmigo ha tenido gestos amables que comprueban su cariño por Chile”.

-Hablando de Chile. Nicolás Ibáñez, desde Londres precisamente, dio una entrevista en la que dijo que ningún gobierno ha apoyado a los empresarios. ¿Está de acuerdo?

-Soy amigo de Nicolás Ibáñez, lo aprecio mucho, valoro mucho lo que ha hecho en el campo filantrópico, pero creo que los empresarios no necesitan o no debieran necesitar apoyo de gobierno.

-Él se refiere a las regulaciones principalmente…

-Lo que pasa es que a los empresarios no les gustan las regulaciones, lo que es natural. Y los gobiernos, a veces, tienen que regular. Hay una tensión natural, estructural, milenaria, entre uno y otro. Un buen gobierno no gobierna para los empresarios, ni para los trabajadores. Gobierna para todos los chilenos.

-Dijo Ibáñez que chile era un país complejo para vivir y que por eso había empresarios que optaban por irse.

-Los países pasan por nuevas etapas. Algunas veces estás en crecimiento de 7%, después de 4,5%, y luego, con suerte, de 3%. Lo mismo ocurre con las utilidades de los empresarios. Hay momentos en que ganan márgenes enormes. Pero esa etapa no dura para siempre. Hay empresas chilenas bastante maduras que tuvieron márgenes de Ebitda de 20% y ahora tienen de 5%. Eso no está nada mal.

-¿Cómo evalúa a este gobierno en ese sentido?

-Yo soy embajador del presidente Piñera, y este gobierno me llena de orgullo.

-Se habla de una tensión entre el gobierno y los empresarios. ¿Cómo ve usted esta situación?

-Leo los diarios chilenos, a veces veo canales de la televisión chilena, mucha gente me viene a visitar y conversamos sobre lo que pasa en Chile. Y una de las cosas que llama la atención siempre es la increíble imagen que el país tiene acá, versus la mala autoimagen que existe allá. Hay un ambiente de queja, de rabia, que no tengo idea de dónde viene. No se condice para nada con la realidad. Hoy Chile es considerado una joya. Recién, en el almuerzo con Kris Tompkins se habló de que Chile era uno de los tres países más preocupados por la conservación en el mundo. ¿Quién dice una cosa así en Chile?

-Su visión es menos pesimista que otras. hay críticas a los últimos proyectos, como la ley de sala cuna universal y la reducción de jornada laboral.

-Aquí el Partido Laborista está proponiendo una rebaja a 32 horas. Otros plantean una semana de cuatro días. Yo ahí tiendo a ser económicamente liberal. El mercado financiero trabaja mínimo 60 horas a la semana, no sé si es bueno o malo, sano o no, ustedes los millennials están en contra de eso, pero no sé. ¿Qué quieres que te diga? Yo no pondría una ley de 40 horas. Tal vez una meta, alguna vez, de tener una semana de 40 horas. Pero me parece un poquito prematuro hacerlo ahora. Keynes pensaba que estaríamos trabajando tres horas al día al 2020. Se equivocó.

-En una entrevista dijo que se identificaba con una derecha más “chascona”. ¿Sigue pensando así?

-Soy embajador en Londres de todos los chilenos y mis opiniones políticas quedan postergadas.

El retorno

David Patrick Gallagher Patrickson conoce Inglaterra desde que es un niño. Su padre, el británico Joseph Gallagher, estaba a cargo de una empresa que se llamaba Duncan Fox, que tenía importantes actividades industriales y comerciales en Chile y Perú. Por eso se instaló en Valparaíso, ciudad donde el europeo conoció a Inés Patrickson, y donde, en 1944, nació el actual embajador. Por eso sus primeros años de vida transcurrieron en la V Región: vivía en Viña y estudió en The Mackay School, hasta que, cuando tenía 10 años, se trasladaron a Santiago. Entonces entró a The Grange. A los 12 años, su padre asumió la presidencia de la compañía y se trasladaron a Londres. “Esa experiencia te marca para siempre”, asegura. Obtuvo su Bachillerato y Master en la Universidad de Oxford y ahí hizo carrera. Fue catedrático en Literatura Latinoamericana en ese plantel y Fellow del St. Antony’s College entre 1968 y 1974.

Después de ello trabajó en el Banco de Inversiones Morgan Grenfell y a los 34 años volvió a Chile: en 1984 fundó ASSET-Chile S.A, un banco de inversión boutique. “Mucho de lo que montamos ahí lo aprendí en Morgan Grenfell”, cuenta.

-¿Echa de menos Chile?

-Sí, claro que sí. Fui en mayo por una semana y fue mágico. Pensé: “Estoy aquí, no lo puedo creer”.

-Pero esta también es como su casa, vivió acá tantos años.

-Sí, también me siento en casa. De hecho cuando vivía con mis padres, estaba en un lugar a dos cuadras de aquí, por lo cual en algunas dimensiones esto ha sido como un retorno. Tengo muchos cercanos, muchos amigos. Hay personas muy interesantes. El nivel de la conversación es increíble. Los lugares grandes, estadísticamente, reúnen a más gente ultra interesante, claro. Y es una ciudad muy especial porque es una capital mundial, más que la primera capital de Reino Unido. Eso produce harta rabia en el país. Lo mismo que Nueva York en Estados Unidos.

-Entiendo que con la Reina ha tenido encuentros.

-Estuve para la ceremonia de las credenciales. Es una persona extremadamente encantadora y habilosa. Es increíble, tiene 93 años y podría tener 70. Sabe de uno, tiene buena memoria.

-¿Cuándo viene a Chile de nuevo?

-Me encantaría ir para la COP 25. Espero que el primer ministro vaya también.

-En Chile se ha discutido si es o no pertinente hacer un evento de esta magnitud. Fernando Barros escribió una columna sobre esto en el DF.

-Fernando Barros es amigo mío. Y no sé si quiso plantear eso. Estoy muy a favor de la COP, es una tremenda oportunidad y bajar emisiones implica mucho menos costo de lo que se cree. Hacer plantas solares en vez de carboneras, no es un costo para la economía, es una desviación de recursos de una modalidad de generación eléctrica a otra. Lo mismo con autos eléctricos. La mayoría de las cosas que se tiene que hacer para reducir las emisiones son de ese tipo. Que Chile esté a la vanguardia de eso, es increíble. Nos da mucho prestigio.

David Gallagher está preparando dos eventos importantes: el 15 octubre se lanzará en la embajada un libro del historiador chileno Andrés Baeza Ruz sobre la llegada de británicos a Chile entre 1806-1831. Ahí aparecen dos antepasados suyos; John White, Cónsul en Valparaíso, y su yerno, el empresario Thomas Patrickson. Y, el 25, habrá un simposio sobre Andrés Bello en el Museo Británico. Bello vivió en Londres entre 1810 y 1829, y los apuntes que hacía en la biblioteca del Museo han sido reunidos por el historiador chileno Iván Jaksic. Además de Gallagher, hablarán dos profesores de Oxford, y Michael Reid, autor de una columna sobre Bello en el Economist. “Bello encarna los mejores valores de nuestro país”, dice Gallagher.