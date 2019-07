Dante Vergara: el niño símbolo de la COP

“¡Qué raro está el clima, Dante! En mis tiempos llovía de corrido. Decíamos ‘abril, lluvias mil’”, dice Don Francisco a un niño de once años. “Lo que pasa es que el clima ya no es lo que era antes y si no hacemos algo podría seguir empeorando. Este es solo uno de los muchos síntomas […]