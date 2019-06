Curioso arte de robots humanos se vende a precios exorbitantes

Una artista catalogada como “una de las más emocionantes … de nuestro tiempo” está a punto de lanzar su primera exposición individual. Pero ella no tiene la capacidad de mostrar esa emoción.

Esto se debe a que Ai-Da es un robot, aunque tiene un parecido humano que impacta.

El miércoles, la primera exposición del bot, “Futuros sin garantía”, se abrirá en el St John’s College de la Universidad de Oxford, con ocho dibujos, 20 pinturas, cuatro esculturas y dos obras de video en exhibición. El creador de Ai-Da, Aidan Meller, quien le dio al bot una personalidad femenina, dijo a Reuters que ya ha vendido obras de arte por valor de US$1,2 millones, otra señal de que los coleccionistas están ansiosos por comprar el mundo del arte creado por Inteligencia Artificial (IA). Para crear su arte, Ai-Da primero mira un tema utilizando cámaras colocadas en sus globos oculares. Una computadora interna alimentada por Inteligencia Artificial traduce lo que el artista robot “ve” en coordenadas que puede transferir a su medio de elección a través de un brazo robótico que sostiene un bolígrafo o un lápiz.

“Es un proceso realmente emocionante que nunca se ha hecho antes de la manera en que lo hemos hecho”, dijo Meller a Reuters, y luego agregó que “no sabemos exactamente cómo van a salir los dibujos y eso es realmente importante”.

Meet Ai-Da, the robot artist gearing up for her first solo exhibition https://t.co/YdHnySrZOs pic.twitter.com/tGx7fjlOTY

— Reuters Top News (@Reuters) June 5, 2019