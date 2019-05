¿Cuánto dinero se necesita para ser considerado como un verdadero rico en EEUU?

La riqueza es un concepto relativo.

El simple hecho de tener un valor neto de US$ 1 millón, al parecer, no significa que uno sea rico. Según la encuesta anual de riqueza moderna de Charles Schwab, la cifra correspondiente a un individuo se considera rico en US$ 2,3 millones. Eso, dice la compañía, es “más de 20 veces el patrimonio neto en el hogar real”.

También es una disminución muy de los $ 2,4 millones en las dos encuestas anteriores.

Cuanto mayor sea la persona, más alta es la cifra, como era de esperar. Entre los “baby boomers” (entre las edades comprendidas entre los 55 y 73 años aproximadamente), el patrimonio neto es necesario para ser considerado como un valor de US $ 2,6 millones, un 35% más que en los mileniales. Admisión a la plutocracia.

Para tener en cuenta que alguien tiene cierta holgura económica, el patrimonio neto se reduce significativamente. La cantidad de medios fue de US $ 1,1 millones, y solo la Generación Z (aproximadamente entre los 9 y los 22 años, aunque en la encuesta de Schwab fue de entre 18 y 22 años), una cifra inferior a US $ 1 millón (US $ 909.600, para ser exactos).

La encuesta de Schwab, basada en una muestra nacional de 1.000 estados de edad entre 21 y 75 años, también reveló que la mayoría de los usuarios realmente desean propiedades inmobiliarias. Más del 50% de los encuestados a lo largo de las generaciones que se reciben inesperadamente US $ 1 millón, lo que gastarían, y la compra más mencionada era un lugar para vivir, especialmente entre los mileniales (aproximadamente entre 22 y 37 años).

Esos mileniales también están en desacuerdo con la premisa de la encuesta. Más del 75% en su propia vida personal, en un lugar de cierta cantidad de dólares.

No obstante, el 60% no está preocupado y planea ser rico en un período de uno a 10 años. Los resultados de la encuesta se basan en una estrategia interesante para ayudar a conseguir su objetivo: ignorar los comentarios de amigos en las redes sociales.

¿Cómo es eso? Bueno, parece que la codificación virtual ha cobrado vida propia para la generación digital. De acuerdo con la encuesta, el gasto excesivo por lo que en las redes sociales fue también la mayor influencia para la gestión de su dinero.

La influencia negativa de las redes sociales en el gasto por el crecimiento. En marzo, Instagram anunció que estaba probando una función de compra Llamar, que permite a los usuarios tener acceso a la aplicación, en el lugar de ser reenviados al sitio web de un minorista. Adiós a la solución única de compra, ahora ni siquiera necesita eso.

El 59% de los estadounidenses encuestados dicen que viven nómina a nómina, por lo que la gratificación instantánea tiene un alto precio. Si bien una economía fuerte y un bajo desempleo está ayudando a los clientes a mantenerse al día con el pago de su deuda, a los bancos mayores de los Estados Unidos están registrando las pérdidas en las tarjetas de crédito superiores a los préstamos para automóviles y viviendas a una tasa que No se ha visto en al menos 10 años.

Y cuando el fondo finalmente ceda, lo último en lo que pensamos la mayoría de los estados es si cumplen con los criterios para los ricos.