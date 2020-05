Cómo opera uno de los pocos hoteles que no ha cerrado sus puertas en Santiago

Aquellos desayunos buffet clásicos de hotel fueron cambiados por bandejas que se dejan cada mañana a la salida de 10 de las 72 habitaciones ocupadas en el Hotel Boulevard Suite. Algunos pasajeros fueron “pillados” de paso en Santiago cuando se cerraron las fronteras, mientras que otros son ejecutivos extranjeros que buscaban residencia en la ciudad y se alojaban provisoriamente en el hotel, estadía que se extendió de forma imprevista.

Para poder seguir operando, el hotel –que funciona hace más de veinte años al interior del edificio Marriott en Las Condes- estableció un protocolo de limpieza y desinfección, que incluye una rutina de lavado de manos cada media hora para el personal, toma de temperatura a diario a los huéspedes a la hora del desayuno, el uso obligatorio de mascarillas y guantes y la implementación de una alfombra para sanitizar zapatos en el hall del hotel. Al principio de la pandemia, el establecimiento decidió colocar mondadientes desechables en los asesores para presionar los botones, cerró la piscina y el gimnasio, pero mantuvo abierto el jardín exterior para que los huéspedes, por turnos, pudieran salir a tomar aire libre y hacer ejercicio. Para atraer más pasajeros, reajustaron sus tarifas y las bajaron 30%.

Como resultado, hoy el recinto es parte del 3% de los hoteles que permanece abierto en el país. Y tiene ocupadas 10 de las 72 habitaciones, que no solo ocupan aquellas personas que quedaron “atrapadas”, sino también visitantes que quieren evitar contacto con familiares de alto riesgo en sus casas. Hay también algunos que han viajado a la cuidad para realizarse procedimientos médicos. Incluso, a mediados de abril llegaron unos novios con mascarillas adornadas a pasar la noche de su matrimonio al hotel, quienes fueron recibidos con aplausos. Eso si, no cualquiera puede ingresar al establecimiento: personas que hayan roto la cuarentena o que presenten síntomas no podrán alojar. Por ejemplo, hace un par de semanas un extranjero llamó pidiendo hacer una reserva ya que el hotel en que estaba iba a cerrar y él debía cumplir su cuarentena por sospecha, sin embargo, por esa razón no pudo ser admitido.

Para poder hacer el check in en el menor tiempo posible -hay un máximo de 30 segundos- el hotel implementó un sistema en línea para disminuir el contacto con el recepcionista de turno, quien junto a un ama de llaves, una mucama, un cocinero y el gerente general, Camilo Navas, son el único personal que trabajan por estos días.

Navas es gerente general de Hoteles Ferrat, el operador del Hotel Boulevard Suites en Santiago y un Best Western en Temuco, que actualmente permanece cerrado. “El objetivo actual es no cerrar en el corto plazo”, asegura sobre el hotel en Las Condes, y agrega que al igual que el resto de la industria hotelera, arrastra una crisis desde octubre: esperaban un 90% de ocupación entre noviembre y diciembre por la COP25 y la APEC y terminaron teniendo un 40%.

Por estos días, Navas cuenta que el ambiente del hotel parece un constante primero de enero. “En esa fecha nunca anda nadie por los pasillos y hay silencio… todos los días son comparables a ese desolado día”.