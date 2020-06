Colt Clark & The Quarantine Kids: La banda familiar que se viralizó en tiempos de confinamiento

Colt Clark es un músico de Folk, nacido y criado en Tampa, Florida. Con la llegada del Covid-19 y las medidas de confinamiento quedó sin trabajo ya que meses de conciertos programados fueron cancelados. Según contó a un medio estadounidense, el 16 de marzo se encerró en su casa y fue ahí que empezó a notar el talento musical de sus tres hijos. Como una idea para divertirse en la cuarentena, crearon la banda familiar “Colt Clark & The Quarantine Kids” un nombre divertido e ingenioso relacionado con los tiempos que se están viviendo en casi todo el mundo.

Sus hijos Cash (10) y Beckett (8) tocan la batería y el bajo y Bellamy, una niña de 6 años es quien presenta al grupo y baila al ritmo de lo que toca su padre y sus hermanos, todo esto es grabado por la Aubree, la mamá de los niños.

Las primeras canciones que tocaron son “Start Me Up” de los Rolling Stone, “Handle with care” de Traveling Wilburys y “Sweet home Alabama” de Lynyrd Skynrd, sin embargo, el éxito y la viralización de sus videos llegó con el cover de “Come Together” de The Beatles que fue publicado el 6 de mayo, el cual a la semana de ser publicado tenía poco más de 180.000 reproducciones.

Según cuenta el vocalista, los niños eligen una de las canciones que él les propone, se las enseña en la mañana, la tocan un par de veces y en la noche graban el video.

Un amigo de Colt Clark, creó una página donde la gente puede dejar propina para la familia debido a la imposibilidad de tocar su música de manera remunerada.