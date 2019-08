“Chispeza”, el nombre que Landerretche tantea para su tercer libro

Además de su posible carrera presidencial, Óscar Landerretche (PS), doctor en Economía del MIT, dice que está trabajando en su tercera novela. “Es parte de la colección de Chamullo y Chacota, y pienso publicarla en dos años más. Está bastante avanzada”, adelanta el académico de la Universidad de Chile.

-¿El nombre va a ser con Ch, al igual que los otros?

-Claro. Mis ayudantes me están ayudando. El que ganó fue “Chispeza”. Pero Gary Medel lo debe tener registrado y no quiero que me demande (ríe).

Fuera de broma, y antes que eso ocurra, quiere terminar su segundo libro para niños a fines de este año. “Tengo la idea de hacer cuatro textos infantiles, uno para cada hijo. Pero antes vamos a ver cómo van las ventas”, aclara. El primero lo lanzó en 2018 y se llama Leonel, en honor a su fanatismo por la U. “Tenía que hacerle un homenaje al chuncho”, relata.