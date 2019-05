Chile negocia compra de tanques a Canadá

La revista especializada en defensa, Jane’s Defence Weekly informó que durante el 2020, Chile recibirá 12 vehículos blindados Coyote de segunda mano de Canadá para equipar a sus fuerzas armadas.

Según la publicación, el valor del acuerdo no se ha dado a conocer y las negociaciones incluirían motores y piezas de repuesto.

Los tanques Coyote provienen del excedente de las Fuerzas Armadas de Canadá, que los está reemplazando por otros vehículos blindados ligeros.

En un artículo del Ottawa Citizen, el Departamento de Defensa de Canadá dijo que aún no se ha alcanzado el acuerdo con Chile y que los vehículos todavía no están en el mercado. “Según nuestro conocimiento, Canadá no ha vendido los Coyote a ningún comprador”, dijo el portavoz de DND Dan Blouin. “Los vehículos están en la fase preliminar de desinversión, y nos estamos preparando para emitir una carta para solicitar un interés preliminar”.

Los Coyote ha sido usados en importantes misiones del Ejército canadiense, desde los Balcanes hasta Afganistán, y algunas operaciones domésticas tras su compra a mediados de los años noventa.