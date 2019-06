Chevrolet Blazer: leyenda más deportiva

Ahora está de regreso. Se trata del nuevo SUV de corte deportivo denominada All New Blazer, que para la marca representa un suerte de hito, al traer de regreso al exitoso modelo de SUV derivado de la pick up C-10, que fue un golpe en la industria, ayudándo a poner de moda a los utilitarios deportivos en todo el mundo. Hoy llega como un modelo que apuesta por ofrecer funcionalidad de este tipo de auto, pero con manejo y sensaciones deportivas, que la casa del corbatín, lo acerca a las de Camaro.

¿Cómo lo hace? primero desde la técnico, dotando al All New Blazer, en sus dos variantes RS y Premier, de un motor V6 de 3.6 litros capaz de ofrecer 308 caballos de potencia y 365 Nm de torque. Este bloque motriz, trabaja en conjunto con una transmisión automática de nueve velocidades que alimenta un sistema de tracción permanente a las cuatro ruedas AWD.

También lo hace desde lo estético, al dotar a la nueva Blazer de un diseño bastante agresivo para un SUV familiar, lo que sugiere el poder que esconde bajo su capó, y que se traduce -aseguran en la marca de General Motors- en un manejo deportivo, y sensaciones dinamicas que alegraran a la gente que gusta de la conducción.

La versión RS cuenta con detalles exteriores de color negro, con los corbatines de Chevrolet y parrilla en el mismo color, asientos de cuero perforado color negro con inserciones de microfibra gamuzada y detalles rojos. La variante premier, en tanto, ofrece una parrilla horizontal cromada con rieles en los techos y detalles cromados a lo largo y ancho, además de asientos tapizados de piel perforada en negro.

“Este año Chevrolet viene cargado de nuevos lanzamientos y novedades para nuestros clientes, y esta vez no se queda atrás con el regreso de un mítico modelo que se comercializó durante un tiempo en Chile, y que llega con un moderno diseño para complementar el segmento SUV”, afirma Juan Alberto Yokens Gerente de Marketing Productos de General Motors.

Integra Apple CarPlay y Android Auto, como interfase entre el auto y el smartphone, con tecnología My Link, encendido remoto, pantalla táctil de 8 pulgadas y 8 parlantes. Además, posee cargador inalámbrico, memoria de posición de asientos, espejos retrovisores con señalizador y retrovisor con cámara.

Introduce los nuevos faros delanteros Intellibeam que permiten tener una mejor visibilidad del camino. Cuenta también con control de crucero adaptativo, que permite fijar una distancia con el auto precedente y acelerar y frenar en función de mantener es margen.