Carolina Urrejola, nueva embajadora de Honda

La destacada comunicadora recibió para su uso, el nuevo Honda New CR-V, modelo superventas de la marca japonesa que representa la última de los SUV de esta casa nipona, altamente valorada en nuestro país, al punto de ser considerada casi para un segmento premium.

Con más de 20 años de trayectoria, Carolina inició su carrera periodística en Radio Concierto y Vía X, luego llegó a TVN donde lideró el noticiero Medianoche. Desde el año 2005 se desempeña en Canal 13, donde ha destacado como conductora del noticiario Tele13 Tarde y como panelista del programa de análisis político Mesa Central. En Tele13 Radio conduce los programas Protagonistas y Conexión y del podcast Siempre es Hoy. Además, es locutora de radio Oasis.

“Estoy muy contenta del momento profesional que me toca vivir. No quise dejar pasar la oportunidad de ser embajadora de Honda, porque es una marca que conozco bien como usuaria, y que me encanta. El amplio espacio interior del nuevo CR-V y su equipamiento de última generación lo hacen perfecto para mí y mi familia” cuenta Carolina.

Para Luis Vecchionacce, Sub Gerente de Marketing de Honda, indica que “Estamos felices con la llegada de Carolina a la familia Honda. Le damos la bienvenida a una mujer de sobrado prestigio, y que podrá representar el ADN de la marca a través de valores como innovación constante, cuidado del medio ambiente, y ser un buen ciudadano. Estamos seguros de que el CR-V 2019, como SUV familiar y urbano, superará sus expectativas y necesidades para esta etapa de su vida”.