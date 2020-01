Carmen Román: “No soy candidata a la CPC”

Fue pregunta obligada en Enade, la jornada del miércoles 29 de enero. En el seminario, que tuvo como orador al presidente Sebastián Piñera y a un ovacionado ministro Ignacio Briones, varios se acercaron a Carmen Román, gerenta Legal de y Asuntos Corporativos de Walmart, para saber si era cierto lo que se rumoreaba en el mundo empresarial. “¿Eres candidata a la CPC?”

Su respuesta, cuenta la abogada de la Universidad Gabriela Mistral, fue la misma para todos: “Al menos en esta oportunidad está descartado”.

Y agrega: “Me gusta el mundo gremial. Y apoyo a que la Sofofa lleve un candidato, ojalá eso suceda. Pero la verdad, es que más que fijarnos en qué candidato llevamos, lo importante es que escuchemos las propuestas. Que esta sea una elección con propuestas concretas; que los postulantes expliquen en detalle qué cambiarían, qué harían diferente. Porque el mundo ha cambiado y se requiere estar en línea con lo que el país necesita”.

-¿Por qué lo descarta?

-Yo estoy en el mundo corporativo, lo paso bien en lo que hago, tengo una misión ahí todavía. Entrar en la CPC exige dedicación exclusiva, y todavía estoy contenta en este sector. Así es que mi candidatura es rumorología no más. A la Jeannette le pasa lo mismo.

También le han preguntado si va a la presidencia en las elecciones de marzo.

-¿Debiera ser una mujer?

-Encuentro muy positivo que sea una mujer. Pero sea hombre o mujer, debe ser alguien con muchas habilidades, conocimiento en el mundo empresarial y que sea capaz de tender puentes con la sociedad. Y ahora, más que nunca, las características personales de quien esté como presidente, son muy importantes.

-¿Qué le parecen los candidatos que hay? Hay uno en concreto, Juan Sutil, y otro que suena, Patricio Donoso.

-Los candidatos que hay los conozco desde el mundo empresaria, pero no a sus propuestas ni lo que harán. No es llegar y pensar en un nombre, es bien importante conocer sus propuestas.

Por su parte, Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, también descarta entrar a la carrera. “Pero me encantaría que llegue una mujer valiente que ponga oxígeno a los debates de los ‘señores’”, advierte la ex directora de la Bolsa de Comercio. Y añade: “Lo ideal sería, a juicio mío, que sea alguien que no venga como heredero de una compañía familiar, sino alguien que haya armado su propia empresa, que conozca el desequilibrio de poderes en el mercado, y que esté dispuesto a promover un mercado más justo y equitativo, ‘desde adentro’”.