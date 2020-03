Carmen Gloria Larenas y el Municipal delivery: “Jamás pensé que habría tanta aceptación”

“Esta es de las cosas que me alegran el espíritu por estos días”, confiesa Carmen Gloria Larenas. La directora general del Teatro Municipal se refiere al lanzamiento de la cartelera digital que, desde el viernes 20 de marzo, permite a los espectadores ver una obra del centro cultural en línea. La idea se gestó por la emergencia del Covid-19. Apenas el presidente Sebas- tián Piñera decretó cuarentena en los colegios, el pasado domingo 15 de marzo, Carmen Gloria Larenas comenzó a pensar qué hacer: sabía que más temprano que tarde el teatro también debería cerrar. Así, el mismo lunes 16, la periodista y gestora cultural conversó con su equipo: Angélica Navarro, responsable del área digital; Marianne Lescornez, directora de producción, y Daniela Cortés, jefa de producción. “Nos planteamos de qué forma podíamos mantener el teatro vivo, para no perder la conexión con las personas, y de qué manera podíamos contribuir en la vida familiar y con aquellos que están en cuarentena, para hacerla más viable. Esta es una experiencia que no habíamos tenido antes, que personas que no suelen venir al teatro, pudieran acceder a estas producciones en línea”, relata desde su casa. Para echarlo a andar, estuvieron dos días completos trabajando en asuntos legales, como la propiedad intelectual de las obras,

y preparando la plataforma. Aunque en otra magnitud, esta no es la primera vez que Larenas desarrolla un trabajo de este tipo. En diciembre de 2019, el Municipal realizó una transmisión en streaming a la la cárcel de mujeres de San Miguel. Detrás de esa iniciativa estuvo también la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, con quien Larenas estaba en conversaciones para seguir llevando a cabo esta tarea en regiones. “Lo teníamos pendiente. Pero este fue improvisado. Jamás pensamos hacerlo ahora y de esta manera”, confiesa. El viernes 20 transmitieron Cascanueces y en total hubo 30 mil hogares conectados en Santiago. “Pensábamos que habría buena aceptación. Pero jamás tanto. Nuestro máximo histórico había sido de 15 mil. Hay un interés enorme. Esto nos hace plantearnos de qué manera vamos a proyectar el Municipal delivery, para que las personas puedan tener acceso. Estamos recién empezando a trabajar en esto”.