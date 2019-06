Carlos Aguiar, Director Automation Anywhere para Chile y Perú: “Nuestro objetivo es transformar digitalmente las empresas a través de la automatización”

En su último libro, titulado Malestar global, el siempre lúcido intelectual Noam Chomsky reflexiona sobre las problemáticas más variadas y urgentes del mundo: desde el ascenso del Estado Islámico hasta los beneficios de la inteligencia artificial. Sobre este último tema, Chomsky asegura que “los robots pueden ser útiles, y a veces hasta muy útiles: por ejemplo, reemplazando a los humanos en tareas peligrosas que entrañan exposición a radioactividad y otros riesgos, o sustituyéndolos en los trabajos aburridos y rutinarios. En mi opinión, los sistemas que mejoran nuestra capacidad de vivir una existencia plena, decente y productiva son bienvenidos”.

Hoy, las compañías líderes en tecnologías de automatización de procesos robóticos (RPA) e inteligencia artificial persiguen exactamente lo que anuncia Chomsky, mejorar la calidad de vida de las personas, liberándolas de sus tareas rutinarias y repetitivas. Los cada vez más frecuentes asistentes digitales, que conforman la nueva fuerza de trabajo digital, aprenden rápidamente el rol de un usuario de negocio y lo asisten en sus tareas diarias, permitiendo ejecutar procesos de punta a punta, prácticamente sin la intervención del ser humano.

La compañía pionera en la creación de la Fuerza Laboral Digital, bajo la premisa de liberar a los empleados de sus tareas rutinarias, empoderándolos para ofrecer un servicio al cliente mejorado, más ágil y seguro, es Automation Anywhere. Así lo demuestran los más de 2.800 clientes en el mundo que han adoptado su modelo de RPA, consiguiendo ventajas que van desde un rápido retorno de la inversión hasta mejoras considerables en la manera como se aborda la recopilación de información al interior de las empresas.

Carlos Aguiar, Director de Automation Anywhere para Chile y Perú, asegura que las tecnologías de RPA junto con la automatización cognitiva y analítica de los procesos se han convertido en una gran oportunidad para las empresas, cuyos desafíos son reducir costos operativos, además de mejorar la calidad y la precisión de las operaciones y sus resultados. ”La adopción de la fuerza de trabajo digital está creciendo a un ritmo acelerado en toda América Latina, demostrando el potencial de la automatización en diversas áreas como operaciones, finanzas, adquisiciones, recursos humanos y outsourcing”, explica el ejecutivo. “Hoy, las compañías se encuentran en un estado de madurez en el cual ya no quieren automatizar procesos aislados, lo que ellas buscan es transformar digitalmente su negocio. Y eso es lo que hace Automation Anywhere: transformar digitalmente las empresas a través de la automatización”, asegura Aguiar.

Automatización escalable

Un claro ejemplo de esta transformación digital y de la rápida escalabilidad que permite la plataforma de Automation Anywhere es Bancolombia, uno de los 10 grupos financieros más grandes de Latinoamérica. Así lo explicó el vicepresidente de Servicios para los Clientes en Bancolombia, Jorge Otálvaro, el pasado noviembre en Bogotá, durante el Automation Anywhere Digital Workforce Summit (cuya próxima edición se celebrará en Santiago). “Arrancamos a automatizar y a usar RPA en el área de operaciones y ahora la estamos aplicando en otras áreas y en otras unidades de negocios”, comentó Otálvaro. Durante el primer año, Bancolombia implementó cien bots, o programas de automatización de tareas. Hoy, 307 de estos bots son utilizados en las áreas administrativas y de operaciones, y cerca de 9.000 en las áreas del negocio donde se tiene contacto con el cliente. Estos ordenan los datos estructurados, semiestructurados y sin estructura para transformar la administración de procesos empresariales (BPM) del banco, automatizando cientos de procesos, como revisión de crédito, cobranza, autorización y liquidación, negocios internacionales, entre otros.

Edmundo Costa, Vicepresidente para Latinoamérica de Automation Anywhere, explica que en la región aún se realizan muchos procesos en forma manual, por lo que existen múltiples oportunidades de automatización. “Existe diversidad de procesos por los cuales una empresa puede comenzar a implementar RPA, por ejemplo, peticiones, quejas y reclamos, procesos de compras, contables. En todas las compañías existen procesos claramente robotizables, que son repetitivos, rutinarios y generan muchos errores”, asegura Costa.

Algunas de las industrias donde los beneficios de la adopción de RPA e inteligencia cognitiva y analítica son más evidentes son la financiera, el retail, las compañías de seguros y telecomunicaciones. Los analistas de Gartner han examinado el uso de herramientas de RPA en las empresas, especialmente en los departamentos de finanzas, y esperan un fuerte crecimiento en los próximos años. Las herramientas de automatización de procesos se utilizan en la actualidad en un 19% de los controladores financieros, pero se espera que este porcentaje aumente a un 73% hacia el 2020.

La velocidad de adopción e implementación del modelo RPA depende de cada compañía y varía según su tamaño, la complejidad de los procesos que quiera automatizar, las áreas involucradas y cuán robusto sea su Centro de Excelencia o COE. Este actúa como el centro de implementación y adopción de RPA, y es el que permite escalar y profundizar la automatización dentro de una compañía, además de establecer las mejores prácticas para el modelo de operación.

Plataforma única para el gobierno de la tecnología

Uno de los mayores diferenciadores de Automation Anywhere es su plataforma integrada e inteligente de gestión, única capaz de resolver los desafíos de los departamentos de TI relacionados con el gobierno de la tecnología y la seguridad de los datos (credenciales, accesos, encriptación, control de versiones, colas de ejecución). A diferencia del resto de las herramientas que ofrece el mercado, las cuales necesariamente requieren integrarse con un tercero, Automation Anywhere contiene nativamente componentes de RPA, automatización cognitiva (IQ Bot) y analítica de procesos robotizados (Bot Insight).

Los beneficios de una solución integrada van desde eliminar los riesgos de manipulación de la información entre sistemas hasta la capacidad de automatizar de principio a fin un proceso, sin utilizar a un tercero. “Solo Automation Anywhere permite transformar digitalmente a las empresas desde una misma plataforma. Con ella puedes automatizar utilizando RPA, extraer información inteligentemente con el sistema cognitivo de IQBot y proveer la parte analítica con Bot Insight, todo en un ambiente seguro”, explica Juan Muskus, Director de Cognitive Services para Latinoamérica de la compañía.

Otro diferenciador de Automation Anywhere es ser una de las tecnologías más intuitivas y fáciles de utilizar. Muskus explica que esto es porque la plataforma no fue creada para técnicos, por el contrario, el objetivo de la solución es “darle poder al usuario para automatizar sus propios procesos”.