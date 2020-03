Capital de mujer

Elisa Walker, consejera colegio de abogados

“Si, me considero feminista, pero también me doy cuenta de que hay mucha resistencia a la palabra. Yo creo que el feminismo no es sinónimo de “guerra de los sexos”. No es otra cosa que entender que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de oportunidades para desarrollarse plenamente a lo largo de sus vidas. Pero no es una revancha histórica de las mujeres hacia los hombres, si no que entender que debe haber una sana convivencia, donde ambos puedan tener las mismas oportunidades. Me llama la atención la resistencia que existe a la palabra. A pesar de eso no estoy dispuesta a transar, porque creo que tiene un significado histórico importante y un propósito fundamental”.

Maisa Rojas, científica y climatóloga

«El rol de la mujer en este momento de crisis – cambio climático, social – que está viviendo el mundo y Chile son el resultado de décadas y siglos de un desarrollo basado en la primicia de un mundo infinito, a nuestra disposición para ser explotado. Un mundo en que las mujeres poco hemos participado ni incidido. Para enfrentar exitosamente estas crisis se requieren nuevos liderazgos. Quiero ver liderazgos de mujeres para transformar nuestras sociedades. Entendiendo transformación como procesos de cambios profundos que lleven a deconstruir la forma actual de hacer las cosas».

Ximena Abogabir, socia Travesía 100

«Hoy necesitamos una alta dosis de energía femenina para superar la crisis social: empatía para sentir los ojos dañados, los carabineros heridos, la infraestructura urbana deteriorada, los negocios vandalizado, el patrimonio cultural destruido; capacidad de tender puentes y espacios de encuentro entre personas con distintas visiones; disposición a colaborar con quienes estén pensando en el bienestar todos; creatividad para imaginar soluciones impensadas; coraje para rechazar la violencia, venga de donde venga.

Mal que mal, lo que hoy cae a pedazos es el patriarcado, en su afán de dominar a la mujer; a personas diferentes por su etnia, color, opción sexual, edad; y a la naturaleza a la que se le exige más de lo que puede dar. La mujer tiene la capacidad de generar vida y alimentarla. Es el momento de nutrir con amor y generosidad los procesos sociales en marcha que buscan esa sociedad más acogedora y fraterna con todos los y las habitantes de nuestra maravillosa patria».

Carolina Torrealba, Subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación :

“Solo lograremos desarrollar un sistema de producción de conocimiento amplio y diverso y que enriquezca nuestra sociedad si incorporamos más mujeres a la investigación. Si hemos llegado hasta donde estamos, excluyendo a la mitad del talento, imaginemos dónde podemos llegar si construimos un sistema equitativo. Por ello, si hay una medida de equidad y justicia que un ministerio sectorial como el nuestro puede emprender es eliminar las brechas de género y darle espacio a los talentos de todas y todos, reconociendo que somos iguales en dignidad y derechos, y merecemos igualdad de oportunidades”. Torrealba escribió en Capital para el ejercicio de aniversario en Capital. Lee la nota aquí.

Francisca Florenzano, directora ejecutiva Fundación CorpArtes

“El rol que ha tenido el mundo del arte y de la cultura en visibilizar los diferentes tipos de abusos y violencia, que históricamente se han ejercido en contra de las mujeres en todo el mundo, ha cobrado especial fuerza en los últimos años”. La entrevista, haciendo click acá.

Mónica Rincón, periodista

“Yo no concibo que alguien se diga demócrata y no se diga feminista, porque el feminismo busca la igualdad de derechos, que es lo que también busca alguien que se declara demócrata”. Sus lecciones de vida, en este enlace.

Alejandra Mustakis, Presidenta de Asech

«La bióloga chilena Ximena Dávila, dijo alguna vez que en el mundo “ hay dos caminos: hacia el malestar y hacia el bienestar. Cuando nos quedamos atrapados en el malestar del resentimiento y la venganza, esas emociones no le hacen mal al otro sino a nosotros mismos”… y a toda la sociedad en su conjunto, me atrevo a agregar yo.

El problema es que hoy en Chile políticos, empresarios, académicos, estudiantes, Fuerzas Armadas, profesionales, trabajadores y ciudadanos, se enfrentan día a día con estos tres sentimientos negativos: algunos en combates físicos de cuerpo a cuerpo, otros en el Congreso y hay quienes lo hacen de manera virtual y por las redes sociales. ¿Quién podría negar a estas alturas que nos estamos haciendo daño y que estamos dividiendo nuestra sociedad? ¿Y quien podría por otro lado, atreverse a cuestionar que para construir un país para todos en necesario hacerlo en unión?

Si queremos crear y diseñar un modelo que nos haga sentir orgulloso en dignidad, justicia y oportunidades, y que esté a la altura de esta nueva era, solo es posible hacerlo en base a re-construcción de las confianzas y un importante rol de la mujer. Todos estos procesos, están llamados a mi juicio, a ser liderados por mujeres o por hombres con habilidades muy femeninas, que entiendan -en un país dividido- la necesidad de colaboración, consenso, debate, disposición de ceder un poco para ganar en colectivo, cariño y mucho amor. Solo así podremos hacer que el bienestar se vuelva a favor de nosotros mismos como individuos, pero también a nivel colectivo, como nación con sueños comunes por los cuales salir adelante». La nota en este enlace.

Teresa Undurraga, empresaria

«Creo que el principal desafío que tenemos como mujeres es participar en este proceso de cambio. Tomar el lugar que nos corresponde. No descansar en decisiones tomadas por otros y hacernos responsables del destino de esta transformación. Tenemos que convencer a toda la sociedad que la experiencia de la vida en comunidad vale la pena. Es una experiencia que exigirá que todos actuemos generosamente para abrir espacios de creación, desarrollo, inclusión y sobre todos espacios para compartir. La suerte de nuestra comunidad nación es responsabilidad de todos. Los que tenemos mas posibilidades o habilidades o recursos tenemos que ser solidarios y corresponsables con aquellos que no comparten nuestra suerte. Como mujer sueño con un Chile para todos». Lee aquí su entrevista.

Francisca Valenzuela, cantante

“Mi participación, vínculo y observación de los movimientos sociales me empoderan y energizan”. Aquí la nota.

Paula Navarro, entrenadora Santiago Morning

«Creo que el rol de la mujer en estos últimos dos años ha tomado protagonismo en Chile y el mundo. Las mujeres han sacado la voz para expresarse y contar lo que les ha sucedido y así poder mejorar nuestra sociedad para las generaciones que vienen. Nosotras no queremos competir con los hombres, queremos trabajar en conjunto con ellos para lograr un país más igualitario. El ser mujer nos hace ver las cosas con otro prisma, nuestra sensibilidad es muy importante para el desarrollo. Necesitamos mayor voluntad de parte de los hombres para incluirnos en cargos de poder, de manera que haya mayor equilibrio» Lee la entrevista aquí.

Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal

«Ser la primera directora del Teatro Municipal ha sido motivante y desafiante; tan exigente como para cualquier hombre o mujer en el cargo. Me siento orgullosa cada vez que entro por la puerta del teatro y me siento más viva cada día cuando escucho la música o veo el arte que crean nuestros artistas. He podido desplegar lo mejor de mi y en los momentos más álgidos de esta contingencia, me he sentido apoyada y escuchada por el equipo. También ha sido vertiginoso por la dinámica de las cosas y satisfactorio en lo creativo, porque tengo espacio para pensar el Teatro de una nueva forma junto a todo el equipo». Su perfil completo en este link.

Ximena Ossandón, diputada RN

“Yo pondría toda la energía en potenciar a la mujer. Siempre admiré a las mujeres que estaban en política, aunque la mayoría no fuera de mi sector. No pensaba como ellas, pero las encontraba valientes porque se sacaban la cresta por sus ideales. Cuando un hombre se equivoca y se levanta, tiene cojones; pero cuando la mujer es valiente y se levanta, es porfiada”. Sus lecciones de vida aquí.

Karla Rubilar, vocera de Gobierno

«El clamor y la lucha de las mujeres hoy es para terminar con las diferencias que existen en las remuneraciones ante un mismo trabajo, la desigualdad en la carga de deberes familiares, para terminar con las críticas superficiales que recibimos por la apariencia física y la vestimenta, para que no existan más comentarios sobre nuestra vida en pareja, incluso, opiniones sobre la cantidad de hijos que debiéramos tener. La pelea que estamos dando también es para terminar con los episodios de violencia de género en todas sus formas, incluido no solo el femicidio, sino que también la violencia simbólica, económica, política, entre tantas otras. Esa lucha debiera unirnos transversalmente, sin colores políticos, sin ideologías. Sin perjuicio de esta lucha que estamos dando, las mujeres tenemos una gran deuda entre nosotras mismas: de cuidarnos más las unas a las otras. Que una mujer no sea la más crítica de otra, si no la que comprenda que mujeres protegiendo mujeres, probablemente va a ser el principio del cambio real”. Lee en este enlace su entrevista completa.

María Angélica Bulnes, periodista y conductora T13 Radio

“Si hay una tarea hoy para la sociedad completa, es la de seguir empujando que dejemos de hablar que las mujeres tienen un rol determinado en su condición de tales. Una de las grandes aspiraciones que tienen las personas actualmente es precisamente que no se les asigne un papel de antemano, sino que poder ir descubriendo el rol que quieren tener y el sentido que le quieren dar a su vida. Eso es tan fascinante como desafiante, porque en la medida en que ya no estás presionada a ocupar un lugar específico, muchas más cosas son posibles, lo que es tremendamente liberador por un parte, pero obliga a repensar qué es ser mujer (y hombre), y qué significan conceptos como femenino, feminista y feminidad en este escenario. No tengo las respuestas, pero me gusta mucho que no se den por sentadas y podamos hacernos esas preguntas”. Sus recomendaciones, haciendo click aquí.

Cecilia Vicuña, artista, poeta y feminista chilena

«La performance coreográfica de Las Tesis es una belleza. Es una vibración que todo el mundo reconoce. Eso es ira transmutada. Ahí está la rabia convertida en oro. Es el ejemplo viviente de lo que estoy diciendo. En todo el mundo son las mujeres las que están transformando la realidad». La entrevista completa en el siguiente enlace.

Andrea Larraín, socia de Larraín Vial

«Creo que la industria financiera ha ido incorporando a las mujeres desde hace un tiempo, y me parece importante que la tendencia continúe, porque tienen todas las capacidades, y aportan una mirada diferente en los equipos de trabajo de una empresa. La nota aquí.

Catalina Edwards, periodista

“Creo que es demasiado necesaria la visión de las mujeres en la alta dirección, y no solamente porque tienen otra mirada, sino porque abrir el espacio a las mujeres humaniza. Hoy día es necesario humanizar la empresa, con todo lo que ha pasado. Es una etapa que viene y a mí me gustaría participar, tal vez, como directora”. Lee más haciendo click aquí.

Mary Anne Müller, gestora social

«El rol de lo femenino es crucial en los tiempos que estamos viviendo. Y me refiero a lo femenino tanto en mujeres como en hombres. Las mujeres somos naturalmente poderosas y llegó el tiempo de aplicar nuestro poder amoroso y sanador a todas las esferas de la sociedad. Las mujeres hemos juntado experiencia por décadas en un segundo plano, aguantando discriminación y abusos. Hoy nos toca promover cambios colectivos para un bien común, para Regenerar nuestra tierra, Restaurar nuestra relación con la espiritualidad y sanarnos como humanidad». La nota completa en este link.