Break Dance, Monopatín, escalada y surf: las nuevas disciplinas de los Juegos Olímpicos

Lo que hace unos meses era una especulación, hoy se volvió un hecho: deportistas que realicen Break Dance, monopatín, escalada o surf podrán participar en los Juegos Olímpicos de París en el año 2024.

Breaking, skateboarding, sport climbing and surfing have been provisionally included on the sports programme of the Olympic Games #Paris2024 @Paris2024@DanceSportTotal @IFSClimbing @WorldSkate_news @ISAsurfing pic.twitter.com/iuMvyzli5K

