Así se hizo la campaña de la Cruz Roja liderada por Gary Medel y Arturo Vidal

Arturo Vidal está en su casa en Barcelona. Ya ha entrenado dos veces este día. Lleva 18 días confinado. Comparte su casa con 5 personas más. Amigos y parte de su staff lo acompañan en la mesa. “Ahora estoy comiendo, pero lo terminamos en un rato”, responde ante la petición de grabar el décimo video del día en el que hará promoción a la campaña de la Cruz Roja “Todos con la Camiseta”, que durante tres semanas se llevó a cabo para reunir fondos y ayudar a la institución humanitaria a combatir el coronavirus. La acción la coordina Vibra Marketing, empresa que tiene los derechos de Vidal y Gary Medel y que además está detrás del desarrollo de contenido y negocios en el mundo del entretenimiento.

“Ojalá que los que puedan ayuden, y no se hagan los locos”, dice Vidal medio en broma, cuando son las 22:45 en Barcelona. Al día siguiente (28 de marzo) saldrá la campaña.

Mientras graba el video, “el Rey” llama a Marcelo “Chino” Ríos y le pide que se sume. Para apoyar, los “famosos”, además de hacer una donación, deben subir un video a Instagram. Vidal hace de productor ejecutivo. Convoca a tres jugadores, uno a uno. Manda un mensaje directo a los gerentes de Budweiser, marca que lo auspicia, y realiza un aporte personal.

En paralelo, Gary Medel habla con Martín Cárcamo, Tonka Tomicic y Francisco Saavedra. Minutos más tarde, llama a Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia. Todos se suman a la invitación. “¿A quién más llamamos?”, pregunta Gary por Zoom al equipo que lo secunda. Augusto Schuster es otro de los contactados por el “Pitbull” y usando jerga futbolística, promete “meterles presión a todos los que conozco”. Medel coordina todo con su equipo. Productores, periodistas, diseñadores, ejecutivos comerciales y audiovisuales de Vibra se empeñan en cumplir los requerimientos y coordinar todas las acciones. “Los futbolistas son muy exigentes, igual que los clientes. Con Gary y Arturo llevamos muchos años trabajando. Para campañas publicitarias, eventos y programas de televisión. Son fáciles de llevar, aunque por su nivel están acostumbrados a que todo sea rápido y bien hecho”, agrega uno de los ejecutivos de la firma.

El 29 de marzo, como pocas veces (no suele dar entrevistas particulares), a Medel le tocará responder preguntas para cuatro medios de comunicación. “Seguro que Arturo lo está haciendo poh”, le dice Gary a su equipo, riéndose y dejando ver que ni a él ni a su compañero, hablar con periodistas sea algo que los motive.

Entre ellos hay confianza. Son 15 años jugando juntos por la selección chilena. Y esa confianza es la que los llevó a tomar esta iniciativa. “Yo quería ayudar a un hospital. Veía las noticias y sentía que algo había que hacer. Estábamos hablando con Arturo de cómo poder ayudar a este hospital, y vimos lo de la campaña que tenía Rafa Nadal y Paul Gasol en España”, cuenta Gary.

En la campaña, Medel hace gala de su personalidad. “Gary comentó que había visto la Teletón. Que un grupo de empresarios (CPC) habían donado 5 mil millones de pesos. Pidió contactarlos o que le consiguieran el teléfono. Prometió que si la CPC lo apoyaba, él le regalaba su camiseta a Sutil”, agrega otro de los “compañeros de trabajo” en Vibra, donde el formado en Universidad Católica se siente parte de la casa.

Después de incentivar el llamado al presidente de los empresarios, inició su propia gestión. “Hola, Juan, ¿cómo estás? Soy Gary Medel, te quería invitar a participar de la campaña que estamos haciendo con Arturo para apoyar a la Cruz Roja”, le escribió por WhatsApp al presidente de los empresarios. Gary, en una jugada muy en su estilo y sin pudor alguno, se anotaba una estrella como gestor de campañas solidarias. “Les voy a quitar la pega”, bromea con la gente de Vibra Marketing. En paralelo, remató su camiseta de la Roja en más de 500 mil pesos, zapatillas y una raqueta que donó Fernando González.

“Yo le hablo a cualquiera de tú a tú. Habíamos tenido un par de conversaciones antes y aproveché de invitarlo para que se sumara a la campaña”, agrega Medel. “Cada vez que viene a Chile y pasa por la oficina, se toma el tiempo para sacarse una foto con nuestro equipo. Son más de 25 personas, pero no tiene problema en destinar unos minutos para atenderlos”, relatan desde la agencia creativa, que además realiza la Comic Con, la liga oficial de videojuegos de la ANFP y que incursionó en el mundo del cine con la película de Alexis Sánchez, Mi amigo Alexis.

Vidal ahora está rodando un pequeño comercial. Lo debe grabar con su celular. En su casa. Budweiser, empresa con la que mantiene relación, se suma a la campaña. Hace un aporte en recursos económicos y 10 mil alcohol gel de 200 ml. Todo producido a partir del proceso de elaboración de su cerveza sin alcohol. “Arturito colaborando”, dice el King, quien además activó su relación con Claudio Melandri, presidente del Banco Santander.

Con este alto ejecutivo, Vidal se conoce, ya que mantiene cuenta en el banco. Ahí, el propio Melandri lo ha atendido personalmente en los requerimientos que el volante del Barcelona le ha hecho directamente. Con Andrónico Luksic también tiene relación cercana: el empresario apoya la iniciativa de apadrinamiento a escuelas gratuitas de fútbol para niños del Club Rodelindo Román.

El Instagram de los volantes de la Roja ya suma agradecimientos para las principales marcas que se han sumado. “¿Qué dijeron de Cristal y Ford?”, se apura en preguntar el hombre que hoy defiende al Bologna de Italia y que esta semana retomó los entrenamientos, “siempre con respeto”, dirá sonriendo. Ambas marcas se sumarían en definitiva a la cruzada de los futbolistas. La primera con un aporte en dinero y la segunda con seis autos para el libre uso por parte de la Cruz Roja. En la agencia siguen corriendo. Entre la organización de torneos e-sports y la coordinación de estrategias de marketing deportivo, se suceden las reuniones con los directivos de la Cruz Roja y se realizan cientos de llamados buscando alianzas para alcanzar más apoyo. Y la acción va dando frutos, sumando apoyo, amigos e intimidad.

“Nunca pensamos que dos jugadores de la talla de Vidal y Medel podían tener este tipo de intereses. Ha sido una grata sorpresa para nosotros. Nuestra labor demanda mucho tiempo y energía, y levantar recursos nunca ha sido fácil. No nos queda más que agradecer y recordar que lo importante es lo que viene ahora, lo que haremos con todos los recursos, que es ir en apoyo de quienes más lo necesitan”, cuenta Nelson Molina, coordinador de Marketing y Comunicaciones de la Cruz Roja, que hoy viernes 8 de mayo, en medio del cierre de esta exitosa campaña, cumplen 157 años. “Feliz cumpleaños a todos los colaboradores y voluntarios. Cuenten con nosotros”, es el último mensaje que Medel mandó a la institución.

Empresas que participaron: Kimberly Clark-Kotex, Ford, Enel, Nestlé, Cristal, CPC, Budweiser y Carozzi.