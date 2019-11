Andrea Eluchans aterriza en B2O

Entre mayo y junio pasados empezaron las conversaciones. Luis Hernán Bustos y José Miguel Otero, socios de la consultora B2O, se pusieron en contacto con la periodista Andrea Eluchans, directora de revistas de La Tercera, para que se incorporara a su equipo. Su antigua socia, Fernanda Otero, había decidido armar una oficina independiente –OC2– y comenzaron a sondear alternativas para su reemplazo. Por su parte, Andrea Eluchans había presentado su renuncia a Copesa el año pasado y su trabajo en el conglomerado de Álvaro Saieh terminaba a fines de este año. En concreto, el 30 de noviembre.

La periodista de la UC tiene una larga trayectoria en medios de comunicación: ha liderado proyectos como Revista Paula, Elle Chile, fue socia fundadora de Revista Capital y Hola Chile. Pero el de las comunicaciones estratégicas era un terreno desconocido para ella. “Siempre he estado en la vereda de los medios, por lo que, antes de aceptar, empecé a colaborar con algunos clientes de B2O para ver cuál podría ser mi aporte”, explica. Y agrega: “Esto es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Y me pareció que la invitación era interesante porque esta no es una empresa de comunicaciones, es una consultora que trabaja con la identidad de empresas, en la creación de su relato y en cómo se relacionan con la sociedad, con las personas y sus necesidades”. Su aterrizaje en la empresa se concretará a partir del próximo mes de forma paulatina, y ya formalmente, en 2020. Desde entonces encabezará el área que tiene que ver con comunicación.

En La Tercera, en cambio, no habrá un reemplazo determinado al puesto que deja Eluchans: cada revista mantendrá su editor(a) y se relacionarán directamente con la directiva del conglomerado de medios.