Alex Morgan critica la clasificación del equipo chileno al mundial femenino

En una entrevista en ESPN, la futbolista estadounidense Alex Morgan se refirió a los logros del equipo campeón del mundial femenino y aprovechó la ocasión para criticar el funcionamiento de la FIFA. Para eso, puso como ejemplo el caso del equipo chileno. “Hay algunas mujeres, como las de la selección de Chile, que no jugaron ningún partido en tres años antes del mundial y luego clasifican. No están preparadas porque no han participado en partidos internacionales en dos o tres años”, aseguró la delantera. Además, criticó el destino de las platas que obtiene cada federación. “Reciben dinero, pero no está claro dónde va, ni cuánto se destina a las mujeres”, agregó. La figura estadounidense dijo que son ese tipo de cosas por las que se debería responsabilizar a las federaciones.