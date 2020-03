Alex Hernández, el sastre del rechazo

Pero prosigue con cierta preocupación: “Lamentablemente, en los últimos meses se ha polarizado mucho el ambiente, sobre todo en las redes sociales. Me parece nefasto para cualquier persona que tiene ganas de opinar, que no se atreva a hacerlo porque lo van a funar o le van a hacer bullying”. Y agrega que hay situaciones que derechamente le dan rabia: “Hay gente a la que llamas para que participe en la franja y te dice que sí, que lo van a hacer porque están de acuerdo y porque les han pasado determinadas cosas, pero llega un minuto en que piden que no se les muestre el rostro porque han recibido amenazas. Esa cuestión me parece injusta, no corresponde”.

-Hablando de críticas, a ti te hacen dos principalmente: la primera tiene relación con tu pasado televisivo, de alguna mane- ra te ningunean. La segunda apunta a que, siendo una persona reconocida como de centroizquierda, ahora haces un vuelco y trabajas con la UDI. ¿Te duele?

-La palabra no es dolor. Me siento orgulloso de todos los programas que he realizado en mi vida. Orgulloso profundamente de haber hecho Interferencia Total, Mekano, Yingo, Operación Triunfo, el Festival de Viña del Mar y un montón de otros que no fueron tan famosos. Todas las cosas que he hecho las he elaborado con la misma intensidad, la misma pasión, las mismas ganas y con el mismo empeño. Por lo tanto, que me digan: “Ohhh, hizo Yingo”… sí, lo hice, y no veo el drama. Ahora, que un gallo que haya he- cho eso esté ahora metido en una campaña política, qué quieren que les diga, ¡es parte de mi pega! Yo trabajo con contenidos. Aprendí a que es el ADN de cualquier comunicación que uno quiera realizar. Y hoy día lo desafiante es que ese contenido te haga ser multiplataforma, considerando que cada una tiene un idioma distinto.