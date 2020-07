9 tips para evitar los gérmenes en un avión

A medida que los vuelos nacionales en Estados Unidos comenzaron lentamente a operar de nuevo, las aerolíneas han implementado una serie de regulaciones diferentes que incluyen controles de temperatura, requisitos de usar mascarilla, procesos de embarque con menos pasajeros y la distribución de toallitas desinfectantes en los vuelos. Incluso algunas líneas aéreas han anunciado que bloquearán los asientos intermedios en los aviones hasta el 30 de septiembre, en un esfuerzo por mantener el distanciamiento social.

“Desde el principio, dijimos que todos estábamos en una curva de aprendizaje y, a medida que evolucionaba la información, las pautas también podrían cambiar, y eso es lo que sucedió y lo que probablemente continuará sucediendo hasta que tengamos nuestros brazos alrededor de este virus y obtengamos una vacuna eso puede aplastarlo «, dijo a Condé Nast el médico Robert Amler, decano de la Facultad de Ciencias y Prácticas de la Salud en el New York Medical College.

Estos son los nueve datos para reducir el riesgo de exposición al Covid-19 en un vuelo, según Condé Nast.

1. Usa mascarilla

Se recomienda utilizarlas «en lugares públicos y cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener». Un avión sin duda cumple los requisitos. «Cuando te sientas en tu propio asiento, puede parecer un espacio personal, pero aún estás en un espacio público», dice el doctor Amler. «Debe continuar usando una máscara para ayudar a proteger el espacio aéreo de las partículas infectadas». El uso de máscaras puede reducir la cantidad de virus en el espacio aéreo y, dado que incluso las personas que no saben que están enfermas con la infección pueden expulsar suficiente virus con el aliento exhalado para infectar a otra persona, es una medida para mantener a otros seguros. «Si todos en un área usan una máscara, estás evitando que un espacio se contamine con gotas de virus», dice el médico.

2. Investiga las políticas de las aerolíneas sobre el distanciamiento social antes de reservar

Es justo preguntarse qué están haciendo las aerolíneas para mantener limpios los aviones, mantener seguros a los pasajeros y al personal y mantener bajo el riesgo de virus. Después de todo, las investigaciones previas al COVID ya sugirieron que sentarse simplemente dentro de dos filas de alguien con síntomas similares a la gripe aumentan en 3,6% su riesgo a enfermarse. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu distancia en los aviones? Por ahora dependerá de la aerolínea que vueles. Por ejemplo, mientras algunos (American Airlines y United) continúan reservando asientos intermedios, otros todavía los tienen bloqueados. «Me preocupa cualquier distancia social que sea inferior a seis pies (1,8 mt), a menos que esté hablando de un miembro del hogar», dice Amler. «El riesgo de transmisión es mucho más amplio de lo que pensábamos originalmente y la única forma de protegerse es bloquear la exposición en cada oportunidad que pueda».

3. Lávate las manos

Frote sus manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos para mantenerse seguro y limpio, sugiere. Y recuerde: no toque sus ojos, nariz o boca con las manos sin lavar: estos son los portales en su cuerpo para los virus.

4. Lleva un desinfectante para manos a base de alcohol

Asegúrese de que tenga al menos un 60% de contenido de alcohol, una cantidad que pueda neutralizar los gérmenes.

5. Limpia tu área

Use un desinfectante con ese mismo umbral de contenido de alcohol. Limpie su asiento, el respaldo frente a usted, la mesa de la bandeja, el reposabrazos, el cinturón de seguridad y los botones para el ventilador y la luz en la parte superior, sugiere Amler.

6. Considera ir sin comida en vuelos cortos

Las aerolíneas como Emirates han reducido el servicio de alimentos y bebidas en vuelo a cajas personales para limitar el contacto entre la tripulación y los pasajeros. Si tienes hambre, debes comer. Pero comer requiere que te quites la máscara, lo que puede poner en riesgo a otros a tu alrededor.

7. Infórmate

Mantenerse al día con los avisos de viaje, los puntos críticos y las regulaciones federales, estatales y locales sobre viajes es importante. Si viaja a un destino nacional, comience por verificar las consideraciones Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para viajar en los sitios web de los departamentos de salud de los EEUU. y del estado. Para viajes internacionales, consulte las recomendaciones COVID específicas del país del Departamento de Estado de EEUU.

8. Vacúnate contra la influenza

Mientras que los investigadores de todo el mundo están trabajando para desarrollar una, a partir de ahora, no existe una vacuna para prevenir el coronavirus. Pero nunca es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe, lo que puede protegerlo contra la gripe a veces grave (y mortal). Los CDC recomiendan vacunarse contra la gripe en octubre, antes de la temporada de gripe de otoño.

9. En caso de duda, sigue las tres W en inglés

Wear a mask (use una mascarilla), wash your hands (lávese las manos), watch your distance (mantenga la distancia). Es importante tener esto en cuenta en las áreas de entrada, cuando utilice el transporte del aeropuerto y en áreas comunes en aviones.