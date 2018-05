Su nombre es Sebastián Puga Rillon, tiene 38 años, es periodista y trabaja en el gabinete de alcaldía de la Municipalidad de Vitacura.

A principios de año más de un amigo le comentó sobre su “impresionante” similitud con el protagonista de la serie española, La Casa de Papel. Él aún no la veía, pero la curiosidad lo llevó a conocer la producción de Netflix.

“El personaje me ponía nervioso porque es muy fuerte encontrarse parecido a alguien. No ocurre todo el tiempo, pero en algunos ángulos y gestos del personaje, reconozco expresiones que yo también tengo y hago”, confiesa Puga.

Decidió ver la serie por segunda vez y cuando aparecía El Profesor, detenía la escena y lo imitaba.

Puga en esto tiene experiencia: es nieto de Andrés Rillon (murió en enero de 2017), más conocido como Don Pío, a quien define como “su mejor amigo” y con quien trabajó codo a codo en el Teatro Oriente como productor y actor de algunas escenas junto a él y Julio Jung.

A mediados de abril, mientras comía con un grupo de amigos en su casa, se puso chaqueta y corbata y comenzó hablar como el personaje que interpreta Álvaro Morte. Sus invitados de esa noche lo grabaron y Puga subió el video a su cuenta de Instagram. Sus seguidores aplaudieron la actuación.

Una semana después, el periodista se reunió con el comediante Sergio Freire, con quien trabajó en el programa SCA, en Via X: Puga era el presentador del espacio y Freire realizaba stand up comedy. Le mostró los videos y el comediante la subió a su cuenta en la misma red social, donde tiene 442 mil seguidores. Más de 400 de ellos comentaron la similitud entre ambos.

De ahí en adelante, el personaje agarró fuerza.

Hace dos semanas Manuel de Tezanos, periodista deportivo chileno de Fox Sports, hizo lo mismo en su canal de YouTube. Los “fans” de Puga aumentaron. De hecho, ya está en conversaciones con grandes marcas que lo quieren como rostro.