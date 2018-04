Viaje: cada temporada, dos veces al año, me toca ir a comprar mis nuevas colecciones a una parte de Italia que es fascinante: la zona de Le Marche, a orillas del Adriático. Es un lugar maravilloso, con un paisaje bucólico que me sorprende cada vez que lo visito. Tiene esa mezcla perfecta de pueblitos medievales como Ascoli, Pesaro, Macerata, con sus playas a orillas de Monte Conero. Una recomendación culinaria: Il Giardino di Ancona. Imperdible.

Restaurante: cada vez que puedo me escapo a almorzar en la terraza de uno de mis restaurantes favoritos: El Jardín Secreto del Europeo. Un espacio único, un lugar discreto que me permite tener una buena conversación y disfrutar de su decoración y la agradable atmósfera que se respira, una pausa dentro de mis agitados días.

Películas: una de las películas que siempre veo, por su estética, es la de mi diseñador favorito, Tom Ford: A Single Man. Una película con una puesta en escena fascinante, tanto en vestuario como en su ambientación. Y ahora último, me fascinó la película El hilo fantasma, extraordinaria en todos sus detalles.

Música: por estos días estoy escuchando a Zaz, una cantante que une la canción y los ritmos folclóricos franceses con el gypsy jazz. Es una artista francesa muy talentosa con una voz muy privilegiada, incluso algunos la comparan con Edith Piaf, que al igual que ella, también partió cantando en las calles de París.

Moda: en mis viajes me encanta sentarme a tomar un café y disfrutar de lo que pasa a mi alrededor, ver cómo la moda de las grandes marcas se traslada a la vida cotidiana, y observar cada detalle de los hombres a la hora de vestirse en el día a día. En Milán no me pierdo los alrededores de Vía Montenapoleone, Via della Spiga o Brera, uno de mis favoritos. Y en Londres, visitar en Seven Dials o, si estoy un sábado, ir a la feria de Notting Hill.

Libro: el libro que estoy leyendo y que me gusta mucho es El arte y la ciencia de no hacer nada, de Andrew J. Smart, que habla de lo creativo que podemos llegar a ser en nuestros momentos de más ocio. Dice que “las verdaderas percepciones, sean artísticas o científicas, emocionales o sociales, solo pueden producirse en esos raros momentos de ocio”. De alguna manera, pone en duda lo que siempre estamos escuchando, como que “hay que rendir al máximo, que se puede y debe hacer más, etc.”

Sitio web: para todo lo relacionado con la moda sigo a WSGN, una página inglesa creada en 1998 que es una verdadera biblioteca virtual de tendencias, un sitio web que pronostica las preferencias de los consumidores en los próximos años. No solo funciona en el ámbito de la moda, sino también para el diseño de interior y lifestyle.