Libro: Estoy leyendo la biografía de Elon Musk, Tesla Space X and the Quest for a Fantastic Future. Por Ashlee Vance. No lo he terminado todavía, sin embargo, rescato la manera de presentar al personaje desde varias aristas, mostrando su rutina, parte de la vida familiar y describiendo de manera exhaustiva los espacios en donde se desarrollan sus proyectos. Es interesante ver cómo se forja el espíritu emprendedor y aunque soy más fan del hermano de Elon, Kimbal, y todo el rollo que tiene con la comida y la producción orgánica de esta, la biografía ha sido una buena lectura hasta ahora.

Serie: Las he visto todas… buenas y malas. Y últimamente he estado pegado con las rutinas de standup, en especial la de la comediante Chelsea Pereti. Pero si hay una serie que me ha dejado pensando ha sido Top of the lake, situada en remotos paisajes de Nueva Zelandia y con la inmejorable actuación de Elizabeth Moss. Es de esas series que hace que se te paren los pelos. En solo siete capítulos logran que la historia de una niña desaparecida y su búsqueda sean una adicción. Ya cuando llegas al final y te ponen un cover de Homogenic de Björk, sabes que has visto algo bueno bueno.

Música: En el bistró que abrimos hace poco, la selección de música ha sido algo fundamental, que complementa la experiencia de celebrar en torno a una mesa. La invitada de piedra de esta temporada ha sido Molly Burch con su disco Please Be Mine. Cada canción que interpreta está perfectamente diseñada y ejecutada. Es de esos invitados que al principio no notas, pero a medida que avanza el almuerzo se hace imprescindible. Para cuando llegas al café, ya te enamoraste de su música y quieres volver a repetir todo.

Cuenta de Instagram: Soy obsesivo mirando cuentas de Instagram y manejando las redes de dos proyectos. Me gusta esta herramienta porque es rápida y permite mostrar una evolución de lo que uno hace. De las que recomiendo para mirar, analizar y entretenerse están: @gatherandfeast, una celebración en torno a la mesa. Dan ganas de comerse todo lo que ves y empezar a cocinar de inmediato. Otra que veo recurrentemente es la de @tanaka_tatsuya, artista japonés que hace arte en miniatura con las cosas más increíbles: un bosque de brócoli o una cama hecha de pan. Todos los días sorprende con algo nuevo que te deja con la boca abierta.

Próximo plan de viajes: Me lo recomendaron y tomé el consejo. Realizar la ruta entre Los Ángeles y San Francisco, primero por el interior, para pasar unos días por el Parque Nacional Yosemite para hacer el trekking de 11 horas (la última parte de la caminata hacia la cumbre es afirmado de unas cuerdas). Para realizarlo hay que postular en una tómbola porque solo pueden subir 200 personas al día, así que vamos a ver si quedamos seleccionados. Después de unos días en San Francisco, subir a Napa Valley a recorrer unos mercados y luego bajar por la costa pasando por Carmel, Monterrey y Santa Bárbara, para terminar en Venice Beach comiendo en Plant Food & Wine de Mathew Kenney. Me voy en junio, así que veremos si las recomendaciones fueron buenas.

Mejor lugar para escaparse a menos de dos horas de Santiago: Cuando ya queremos salir y desconectarnos de todo, nos subimos al auto y en familia nos vamos a acampar a Los Molles al camping El Chivato. Debe ser de los mejores campings de la zona, sitios grandes, buena infraestructura, frente a la playa y cerca de Santiago, lo mejor es que hacen pan y empanadas ahí mismo, por lo que todo resulta más fácil. En primavera, la caminata por el bioparque El Puquén viendo flores silvestres y animales resulta un imperdible.