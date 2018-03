Un paseo por el día: Viña Santa Rita

Ubicada en Alto Jahuel, a unos 30 kilómetros de Santiago por la ruta 5 hacia el sur. Primero, por el paisaje del valle del Maipo. Segundo, porque reúne en un mismo lugar varios tesoros: la casona colonial que perteneció a Paula Jaraquemada, en la que se refugiaron Bernardo O’Higgings y 120 soldados tras el “desastre de Rancagua”, hoy convertida en restaurante; la bodega de guarda más antigua de Chile, declarada Monumento Nacional, construida en el año 1880 con material de cal y canto; el Museo Andino, con colecciones Diaguita y San Pedro, antiguos moais de madera y un sector mapuche, entre otros; el hotel Casa Real, al que se llega después de cruzar un parque estilo francés, en una casa de fines del siglo XIX equipada solo con muebles de la época, y en la que pasó muchas temporadas Vicente Huidobro; y la planta de producción, que es una de las más modernas en Chile.

Vinilos: Galpón 4 del persa Biobío

Me alegra que hayan vuelto los vinilos, aunque creo que solo se justifican cuando escuchas blues, jazz, bossa nova, música clásica o a Silvio Rodríguez. Pero que no les pasen gato por liebre: las buenas compañías utilizan másters y equipos completamente analógicos; cuidado con las grabaciones de mala calidad. Y aunque en general son caros en Santiago, en el Galpón 4 del persa Biobío hay buenas oportunidades. Y después pueden aprovechar de almorzar en El Francés del Barrio, o en alguno de los muchos lugares buenos que hoy tiene el barrio Franklin.

Sitio: Short of the Week

No creo que sea posible recomendar una película, así como tampoco lo es recomendar un libro, o un disco. Hay demasiadas alternativas fabulosas. Sí creo en preferir un tipo de cine, literatura o música. Por ejemplo, si disfrutan la variedad en cine, les recomiendo el sitio web Short of the Week, que solo publica cortos que duran entre unos pocos segundos y 20 minutos. Un par de joyitas muy distintas: Porque hay cosas que nunca se olvidan (Lucas Figueroa) y Cargo (Ben Howling).

Aire libre: Cerro Carbón

El otoño es, en mi opinión, el mejor momento del año para realizar actividad física disfrutando de la naturaleza, especialmente en la zona central. Por ejemplo, el senderismo es una manera de hacer ejercicio al aire libre independientemente de la edad y estado físico, en grupo, acompañado por tu perro o solo. Una buena alternativa, por lo cercana y porque requiere solo tres horas, es el ascenso del cerro Carbón, en el Parque Metropolitano. El sendero empieza al norte de la rotonda La Pirámide y la cima está a unos 1.350 metros de altitud. El premio, además del recorrido, es una postal panorámica de Santiago en todas las direcciones. Aprovecho de recomendar dos excelentes sitios web chilenos que entregan de manera entretenida y sencilla datos sobre montañismo, trekking y camping: Andeshandbook.org y Wikiexplora.com.