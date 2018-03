Por: Valentina Pizarro

De lejos, pareciera que es casi como surfear. Está la playa y la tabla, pero la diferencia es que no se necesitan olas para practicarlo. En lugar de eso, un remo permite entrar y salir del agua aunque no haya viento y esté quieta. Ese es el stand up paddle (SUP), un deporte que desde hace un tiempo se masifica en algunas playas y lagos de Chile.

Para empezar no es necesario saber surfear, ya que para principiantes se usa una tabla más ancha y larga que en el surf, que permite tener mayor estabilidad. Tampoco se necesita tener tanta condición física. De hecho, en una clase o dos, ya es posible lograr estabilizarse sobre la tabla y avanzar algunos metros con el remo. Si la idea es recorrer lagos y conocer paisajes a través de aguas quietas o con poca corriente, el SUP es ideal: no requiere de mucha práctica y es la modalidad más sencilla. Pero si lo que se quieres es competir, hay que esforzarse mucho más.

Paulina Valdés, quien ha sido dos veces ganadora nacional de SUP en Chile (2016-2017), en modalidad Race y Wave, entrena de lunes a sábado tanto en el agua como fuera de ella; va al gimnasio, practica yoga, pero sobre todo se sube a la tabla y, junto a su remo, sortea las olas.

“Lo importante es encantarse con el stand up paddle, primero porque no es barato. Una tabla puede costar de un millón ochocientos hacia arriba y a eso le sumas el remo. Pero si realmente te gusta, vas a esforzarte por tener la tabla que más se acomode a ti y a lo que quieres practicar”, dice Paula.

La motivación es otra de las cosas importantes, y si quieres empezar, no importa la edad. “Hay gente que tiene cuarenta años, y dice que está muy vieja, pero a veces cuando estoy en el agua, veo al lado mío a personas de ochenta años practicando. Todos pueden hacer SUP”, afirma.

Equipamiento

Tabla de stand up paddle. El tamaño de la tabla va a depender del peso, la experiencia del remero y la modalidad que se quiera practicar. Hay algunas más largas u otras más anchas para diferentes estilos y propósitos.

Ropa. En aguas frías se debe usar ropa de neoprén para evitar la hipotermia. En lugares con climas más cálidos, se puede practicar solo con traje de baño. El factor solar es indispensable.

Remo. Para quienes empiezan, es recomendable elegir un remo de 15 a 20 centímetros más que la altura de la persona que va a practicar. Cuando ya se obtenga más experiencia, el remo se puede ir acortando. Hay de fibra de vidrio, madera, fibra de carbono, aluminio y plástico.

Equipo de flotación (opcional). Si se es nuevo en el SUP o se tiene poca experiencia, es recomendable usar un chaleco salvavidas.

Modalidades de SUP

Wave. Es la modalidad que más se parece al surf. Se utiliza una tabla ancha y relativamente corta para que sea más estable y manejable. La idea es coger olas y deslizarse por ellas.

Race. La finalidad es hacer carreras de competición, para ello se utilizan tablas estrechas y largas en las cuales cuesta mantener el equilibrio, sobre todo para quienes están iniciándose en este deporte.

Yoga. Sobre una tabla de SUP inflable, para mayor comodidad, se realizan movimientos y posturas de yoga. El desafío mayor aquí es el equilibrio.

Travesía. Se practica en tablas largas, que permiten llevar una mochila gracias a unas gomas de amarre en la parte delantera. Con esta modalidad se pueden pasar horas navegando sobre aguas tranquilas.

River. Es una de las modalidades más peligrosas, ya que trata de descender ríos. Se recomienda usar protección para evitar lesiones en caso de caída o impacto. Las tablas utilizadas son pequeñas y anchas para ayudar a mantener el equilibrio.

Dónde practicar

Según la bicampeona nacional, los mejores lugares para practicar el stand up paddle son Valdivia, si se busca aguas tranquilas, sobre todo para recorrer sus hermosos paisajes; Concón, Pichilemu y Cobquecura, aunque se puede remar prácticamente en cualquier lugar.

Existen escuelas de SUP en Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo, entre otras playas de Chile. Si tienes menos experiencia, es mejor practicar en sitios con aguas tranquilas, y cuando ya empiezas a hacerlo de forma más profesional, puedes atreverte a ir sobre las olas o en ríos torrentosos.