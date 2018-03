Serie: The Killing

He visto muchas series buenas estos últimos años, pero no he vuelto a sentir la ansiedad de ver capítulo tras capítulo en forma compulsiva desde que quedé viudo de The Killing. El guion puede ser medio tramposo a ratos, pero cada episodio es emoción y entretención de altísima calidad. Todo me gustó, notables actuaciones, el Seattle incansablemente lluvioso y, por supuesto, la maravillosa detective Sarah Linden, quien compensaba ser mala madre y mala para la ducha con una brillantez muy atractiva. A su vez, mi mujer estaba enamorada del detective Holder, lo que hacía todo más fácil.

Libro: Dientes Blancos

La talentosa escritora británica Zadie Smith escribió este libro lleno de ironía, humor e inteligencia cuando tenía poco más de veinte años. Dientes blancos es un fresco de la vida en un barrio de inmigrantes londinense donde se combinan amores, vidas precarias, racismo y relaciones familiares tortuosas. Además de ser un libro extraordinario, lleno de reconocimientos por parte de la crítica, me recuerda mucho el barrio en que viví en Londres mientras estudiaba, por lo que le tengo especial cariño.

Podcast: Philosophize This!

Stephen West es un gringo que anda por los 30 años que armó este podcast bastante artesanal dirigido a legos en filosofía. Es un podcast estructurado cronológicamente, parte en los presocráticos y los últimos episodios ya llegaron al siglo XX. West explica conceptos tradicionalmente intrincados con mucha simplicidad, buen humor y estableciendo permanente relación con la cotidianeidad, lo que facilita el entendimiento. Usa un inglés de fácil comprensión y, por si uno se queda con alguna duda, transcribe los podcast en su sitio www.philosophizethis.org. Un crack.

Película: Red Social

Fui a verla solo porque el guion era de Aaron Sorkin y la dirigía David Fincher, para mi gusto una de las mejores duplas que pueden formarse en la industria del cine. El tema ex ante me parecía una lata: Facebook. Mi sorpresa fue total. Pocas veces he tenido la sensación al terminar una película de tamaña frustración solo porque esta se había acabado. Hubiese sido feliz que hubiera durado cuatro horas en vez de dos. Sin duda hay películas mejores, pero más entretenidas, difícil.

Dato: Pescadería Maricel

Religiosamente, cada sábado en la mañana voy a comprar pescado al Mercado de Providencia; uno para la hora de almuerzo y otro para la semana. Tengo la suerte de tener tres hijos que cocinan fantástico y que compiten por quién prepara el mejor plato de pescado cada vez. La corvina, el congrio y la merluza austral son siempre frescos y de buen tamaño. No pocas veces me como ahí mismo, en la pescadería, unas lenguas de erizos o unas almejas con las que premian mi fidelidad. Para mayor goce, en Maricel son colocolinos, por lo que nunca falta el análisis detallado del último partido del eterno campeón.

Lado B: Laurel Editores

Hace cuatro años partimos con la editorial Laurel (www.laureleditores.com) junto a mis socias Andrea Palet, Angélica Bulnes y Andrea Vial; nos reunió el gusto por los libros y el diseño. Si bien contar con Andrea Palet, muy probablemente la mejor editora literaria que hay en Chile, es una gran ventaja, los resultados no dejan de sorprenderme. Hemos editado 19 libros con gran éxito de críticas y ventas y cada año hemos ido dando pasos consistentes para la consolidación del proyecto. En 2017 vendimos derechos de algunos de nuestros libros a Argentina, México y España y este año publicaremos nuestra primera traducción. Son pantalones largos. Nada mejor que asociarse con gente talentosa, trabajadora y divertida.