Por: Juan José Richards

Fotos: Miguel Soto y Patricio Melo

En La invención de la naturaleza (Taurus, 2017), la biografía que escribió Andrea Wulf sobre Alexander von Humboldt, hay una anécdota que funciona como metáfora de la relación ambigua entre experiencia y realidad. Corría el año 1800 cuando el naturalista alemán y su compañero de viaje, el botanista francés Aimé Bonpland, se dirigían al volcán Orinoco, en Venezuela. Cuenta la historia que en medio de la ruta se encontraron con una charca repleta de anguilas eléctricas y, fascinados por la posibilidad de estudiar cómo generaban su electricidad, decidieron capturar una. Después de sacrificar a varios caballos como carnada, atraparon una anguila debilitada y experimentaron con ella por horas. Una de las pruebas consistió en que Von Humboldt tocara la anguila mientras le daba la otra mano a Bonpland. ¿El resultado? Este último sintió –a través de su compañero– una fuerte sacudida eléctrica.

Se podría decir que Bonpland experimentó lo mismo que si la hubiera tocado directamente, pero esa sería una verdad a medias porque entre él y la anguila había otro cuerpo: un intermediario que modificó radicalmente su experiencia. El que tocó la anguila fue Von Humboldt y, sin embargo, la sacudida que sintió Bonpland no fue menos real. Algo similar a ese trasvasije de acciones y reacciones ocurre cuando nos enfrentamos a las enigmáticas obras que el artista chileno Miguel Soto (1990) expone en la Galería Patricia Ready. Sentimos una sacudida, pero no estamos conectando directamente con la fuente de esa energía, sino que con un mediador: la materia, la forma y su disposición en el espacio.

Se trata de tres piezas escultóricas que provienen de un proceso de investigación que el artista realizó durante el año pasado en su taller y apuntes de investigaciones anteriores, hechos durante la época en que vivió en Londres. ¿De qué se tratan estas obras? Soto asegura que en todos sus trabajos existe una historia personal o familiar que funciona como un impulso, pero que no son piezas narrativas. “No cuentan una historia, no exponen datos biográficos, sino que sugieren una historia que se encuentra encriptada, como la historia de la Tierra escrita en los distintos sustratos de una muestra de suelo: no cualquiera puede comprender qué significan esas capas de colores, pero al menos sugieren que ha pasado el tiempo entre ellas y que corresponden a distintas épocas del mundo”, dice.

Misteriosas y seductoras. Así son estas monumentales obras que ocupan toda la sala principal de la galería. Y al recorrerlas uno queda con la impresión de acceder parcialmente a lo que proponen. Intuímos que encierran una historia, pero no sabemos cuál. Aún así hay ciertas pistas. En los muros están las viñetas con los nombres de las obras (Nuestra relación fue una casa a medio construir, Solo ante el peligro, Palo triste) y como complemento se encuentra a pocos metros –en el mesón junto a la entrada– el catálogo de la muestra. Diseñado por María Gracia Fernández, contiene varias entradas a través de las cuales es posible rodear la exhibición: hay un e-mail familiar en que se cuenta que los cilindros de piedra que forman una de las esculturas fueron retenidos en la frontera antes de entrar al país, hay fotografías de registro y otras en que la obra aparece manipulada por cuerpos semidesnudos, hay ilustraciones y también un aclarador texto de la curadora Ángels Miralda que acuña el término “sentimental” para referirse a las esculturas de Soto.

Esta es, quizás, una clave para acceder a la muestra. Las de Soto no son esculturas narrativas, sino que huellas de un relato. La historia que cuenta su exposición –como a esos puzzles a los que les falta una pieza– depende de un último elemento esquivo: el artista. Dentro suyo está la respuesta que permitiría hacer de esta una muestra legible y transparente, pero Soto deliberadamente ha sustraído esa fracción para dejarnos con un discurso hermosamente interrumpido, semiopaco, parcialmente legible. Esta operación de resta es conmovedora y efectiva. Como el botánico Bonpland, nos sentimos sacudidos y elecrtrificados. No accedemos directamente a la historia íntima que hay detrás de estas piezas, pero lo que sentimos es real.