“Cuando chica creía que era grande, porque siempre me trataron como grande. Incluso llegué a pensar que se les había pasado la mano al infundirme confianza. No había nada que se considerara imposible para mí.

Crecí en una época muy difícil para el país y para mis padres, que venían de familias muy tradicionales y conservadoras. Inmediatamente después del golpe de Estado, dos de los cinco hermanos de mi mamá salieron al exilio. De un día para otro, mi familia quedó con el dolor de dos tíos menos; la mayoría de los parientes felices por la intervención militar, y mi papá transformado en una persona peligrosa por dedicar el resto de su vida al trabajo por los derechos humanos.

Mi mamá lucho por sacarnos a nosotros adelante, con un trabajo de profesora sin dejar de lado su trabajo artístico. Ella era una maga a la hora de asignar recursos. Nunca nos faltó nada y siempre hubo incluso para compartir con quienes necesitaran. Crecí sabiendo que cosas muy importantes en mi vida dependerían de mí y con la confianza de saber que tenía las capacidades de sobra para lograrlo. Fui la típica niñita que vende limonadas en su cuadra, para ya a los 13 años contar con un trabajo estable, que mantuve entre séptimo y cuarto medio. Atendí los fines de semana en la mañana, de diez a dos de la tarde la pastelería Avenue du Bois. Ese período me enseñó la mayoría de las cosas más importantes que aprendí del trabajo en toda mi vida.

No hay gratificación igual que ganarse la plata. No hay libertad mayor que decidir qué se hace con ella. Cuando vi lo mucho que costaba ganarla, me volví responsable, constante, vencí la flojera y descubrí mi capacidad de compromiso. Ese que se descubre al cumplir con sacrificio un horario una y otra vez sin importar las ganas, la dificultad, el frío, la lluvia, el calor asfixiante, el dolor de guata o la pena, durante seis años, sin faltar jamás. Ese que te permite confiar en tu compañero de trabajo porque sabes que tus fuerzas, tus ganas o tu capacidad no alcanzan por sí solas para hacer que un proyecto resulte. Ese que te muestra de la mejor manera cómo es de extraordinario y fuerte el ser humano, cómo es de valiente, de esforzado, de creativo, de honesto y de entregado. Ese que te muestra también al chanta que se quiere saltar la fila o hacer trampa y cómo combatirlo.

El trabajo ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida, porque me ha regalado la certeza de que después del milagro, mis sueños dependen de mí. Me levanto diariamente pensando en que cada oportunidad que tengo de trabajar es una oportunidad de hacer algo grande”.