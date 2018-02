Por: María José López

Foto: Marcela Melej

“Tras publicar mi libro, Mierda, tengo cáncer, ¿Qué hago?, a fines de 2015, hubo personas que se acercaron para decirme: ‘Tu libro me salvó la vida’. Que te digan algo así, es heavy.

Decidí escribirlo porque cuando me detectaron la enfermedad, recibí el consejo de gente, como el de Iván Mimiça, Loreto Agurto y el de mis papás. Y gracias a ellos logré hacer un cambio sin el cual hoy no estaría vivo. Son cambios estructurales en la forma de pensar, de ver la vida, pero también cambios en la alimentación. Fin del azúcar, lácteos, gluten y todo tipo de alimentos procesados. Un naturópata en Boston fue el que me enseñó: ‘Eres lo que comes’.

La verdad es que me mejoré en varios sentidos. Antes del cáncer tenía un problema intestinal importante. Estaba súper enfermo, pesaba 12 kilos más que ahora y vivía mal, lo pasaba pésimo, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, mi sistema inmune estaba muy deprimido, estaba seguramente peleando otras cosas, y así se me coló el cáncer entre medio.

Ahora quiero empezar a escribir otro texto: Mierda, tengo depresión, ¿Qué hago? Mi idea es partir con la saga de Mierda.

Tuve depresión durante el cáncer. Cuando a uno recién lo diagnostican, se pregunta ‘por qué a mí, tengo 27 años, me queda una vida por delante’. Es clave entender que la depresión es una enfermedad y que, al igual que la mayoría de ellas, uno se puede sanar. Para eso, hay que estar dispuesto a asumir la condición de enfermo e ir a ver a un buen psicólogo y/o psiquiatra. Mucha gente que tiene depresión cree que nunca va a volver a ser feliz, pero no es así, de esa se sale. Un hombre me pidió que conversara con su hijo. Me dijo: ‘Por favor, habla con él. Yo creo que lo que le pasa son puras huevadas’. Mis palabras con él fueron: ‘No eres el único, está lleno de personas que pasan lo mismo’. Esa sensación de compartir, alivia. Y me animó a seguir escribiendo. La saga de Mierda busca hablar cosas que son un poco más tabú y desenmascararlas.

Aún no me siento a escribir. Todo este proceso me motiva profundamente, pero también cansa. Te rodeas de gente con cáncer, hablas todo el día de lo mismo y, aunque me encanta hacerlo y escucho grandes relatos de vida, también hay veces que no tengo ganas. Después me vuelvo a animar y el motor se prende full.

Estoy viviendo en Estados Unidos hace un año y medio. Aquí hago un MBA en la UCD (University of Colorado, Denver) y mi señora está estudiando sobre alimentación sana. A la vuelta nuestra idea es crear un centro dedicado a esto en Chile. También me gustaría participar más en Stars, la oficina de inversiones ligada a mi familia. Con mis socios queremos que nuestra empresa Touch siga creciendo.

Hace un mes Elon Musk comió en el Taringa, restaurante en el que participo. En el proceso de aprendizaje de alimentación saludable conocí a su hermano Kimbal. Ellos dos vinieron a Chile a fines de 2017. Lamentablemente, yo estaba en el sur. Mi hermano Sebastián, quien es el presidente de Taringa, y el resto de los socios se lucieron esa noche. Compartieron con quienes uno podría considerar que son los Einstein de nuestra época. Increíble”.