Probablemente hayas escuchado sobre el asteroide que pasará "cerca" de la Tierra el 4 de febrero, uno que fue clasificado como "potencialmente peligroso" por la NASA, pero ¿Acaso es este el fin del mundo? Tranquilo, no hay nada que temer.

El pánico en Internet por el paso de 2002 AJ129 hizo el ruido suficiente como para que la cuenta oficial de Asteroid Watch (Center for Near Earth Object Studies, el departamento de la NASA encargado de vigilar precisamente el paso de asteroides) tuiteara el siguiente mensaje:

In response to several questions, asteroid 2002 AJ129 will safely pass Earth on Feb. 4. At closest approach, it will be at a distance of 2.6 million miles / 4.2 million km -- over 10 times the distance between Earth and the Moon. More: https://t.co/ZhYzOXRSfP pic.twitter.com/baJhxv2Dzj

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 19 de enero de 2018