EEUU destinó US$ 22.000 millones anuales a investigar OVNIs

¿Estamos solos en el universo? En EEUU querían investigar un poco y destinaron US$ 22 millones anuales entre 2007 y 2012 para investigar el avistamiento de OVNIs, según informó The New York Times.

El proyecto, bajo el nombre de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas fue impulsado por exsenador demócrata Harry Reid en 2007, estuvo dirigido por el oficial de inteligencia militar Luis Elizondo, quien renunció el pasado 4 de octubre por falta de apoyo, según el Times.



Aunque el proyecto perdió la financiación de Defensa en 2012, sus investigaciones siguen en curso.

De acuerdo con el medio, el programa se dedicaba a analizar videos y grabaciones sonoras sobre incidentes con OVNIs, en casos que no se hicieron públicos y algunos de los cuales involucraban pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Un portavoz del Pentágono confirmó al periódico la existencia de ese programa, pero aseguró que fue cerrado en 2012. Pero otras fuentes dijeron al diario que las investigaciones sobre esos avistamientos siguen, realizadas por funcionarios del Departamento de Defensa que cumplen otras funciones.