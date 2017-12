Un 42,5% de los chilenos ha estado en riesgo de chocar o sufrir accidentes por uso del celular

En la mayoría de los trabajos actuales, el exceso de tareas y la inmediatez con la que se exigen las cosas, ha generado que exista una sensación continua de resolver al minuto todo lo pendiente. En ese sentido, el mundo y en particular la sociedad chilena, se ha convertido en dependiente de sus smartphones, al nivel de dejar de lado prácticas tan sencillas como compartir con amigos, hacer deportes al aire libre, conversar libremente o manejar un automóvil sin distracciones.

Ante esta situación, The Cow Company en conjunto con Tren Digital de la Facultad de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, llevaron a cabo el estudio #levantalavista, realizado a cerca de 1200 personas mayores de 18 años de todo el país, junto con el apoyo de Carabineros de Chile, Santa Isabel, Jumbo, Easy, Lenovo y Subaru.

“Me sorprendió para bien que más del 50% de la población le gustaría usar menos el celular y me sorprendió para mal que más del 50% dice que se ha prometido a sí mismo o a un tercero usar menos el celular, pero que no lo han logrado”, asegura Ronny Majlis, Gerente General de The Cow Company.

#levantalavista arrojó cifras de dependencia de los smartphones realmente alarmantes. Según el estudio, un 42,5% de los chilenos ha estado en riesgo de chocar o sufrir accidentes por estar con el celular, mientras que el 70%, revisa su teléfono al caminar por la calle. Por su parte, un 40% cruza por avenidas navegando online y un 42% se les ha pasado la micro por revisar el celular. Esto, sumado a los datos entregados por Carabineros de Chile que señalan que en los últimos 7 años, los accidentes de tránsito por conducción distraída han aumentado 140%.

El consejo de Carabineros de Chile es usar el celular sólo durante una emergencia, con el vehículo detenido y fuera de la calzada en una zona segura. “Nuestra base de datos de accidentes atribuidos por esta causa, desde año 2010 al 2016 y hasta junio de 2017, se observa claramente un aumento sostenible. Por ejemplo, 2010 se registraron alrededor de 10.400 accidentes por conducción distraída y 2016 aumentó a más 25 mil, es decir, en más de 140%”, asegura el Comandante de Carabineros de la zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, Claudio Pizarro.

Por su parte, para Roberto Delgado, Subaru Managing Director, “esta nueva alianza que hemos cerrado junto a la #levantalavista, nos llena de orgullo y nos invita a seguir siendo líderes en la prevención de accidentes y en la seguridad de las personas. Porque de nada sirve construir autos con máxima seguridad si quienes conducen no están atentos a la condiciones del camino”.