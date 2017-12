Más del 50% de los chilenos se autoregalan esta navidad

La Navidad para los chilenos es una fecha para pasar un tiempo especial con la familia y amigos (40%), en donde el 46% se viste mejor para la gran ocasión y el 91% decora sus casas con un árbol navideño.

Esto se desprende de la encuesta sobre las costumbres navideñas de los latinoamericanos, desarrollada por Groupon Latam en Chile. El estudio -que encuestó a más de 500 personas de todas las ciudades de Chile entre 25 a 44 años- busca entender cuáles son las costumbres de los chilenos al momento de celebrar Navidad.

De esta encuesta se desprende que los chilenos compran de forma anticipada regalos navideños (62%), derribando el mito que dejan todo para última hora, y las realizan tanto en tiendas físicas como online (54%), siguiendo la tendencia de aumento del comercio online como una forma práctica y rápida de comprar en la comodidad de la casa. Con base a los datos entregados anteriormente, los chilenos se están tomando el tiempo de vitrinear online y buscar las mejores oportunidades de experiencias, servicios y productos para así sorprender a sus seres queridos cuidando su bolsillo.

En la encuesta realizada por Groupon Latam, también se les consultó a los usuarios a quiénes les hacen regalos para Navidad y respondieron que primero a sus padres (77%), luego hijos (69%) y pareja (49%). Con respecto al destino del presupuesto es en los hijos (64%) en donde destinan más dinero en regalos, seguido por sus padres con un 44%.

Los chilenos no sólo compran regalos para sus seres queridos o mascotas (20%), la tendencia actual es premiarse con un auto regalo (52%), algo que siempre se ha querido, pero no ha tenido la instancia perfecta para comprarlo o bien la excusa para hacerlo. Siempre las personas tienen ese deseo de adquirir algo que por su alto valor no lo hacen y ven la Navidad como la perfecta ocasión para “regalonearse” con algo, ya que no siempre reciben lo que estaban esperado.