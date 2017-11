Ahorra luz y agua con estos tips de lavado inteligente

¿Has pensado cuántas veces lavas ropa en la semana o cuántas prendas introduces en cada ciclo de lavado? Si nunca te lo preguntaste, entonces puede que estés gastando agua, luz y tiempo extra. Desde Samsung te entregamos consejos para que aprendas a sacarle todo el partido a la lavadora que ya tienes en casa:

Limpia el filtro y ahorra agua

Puede sonar lejano al ahorro de energía, pero un filtro que no es capaz de atrapar bien las pelusas, impedirá que la ropa salga completamente limpia y le vuelvas a dar otro enjuague, gastando más agua y energía.

Leonardo Miranda, Master Trainer de Línea Blanca en Samsung Electronics Chile, comenta que los usuarios suelen no limpiar el filtro seguido porque no saben para qué sirve o porque piensan que se limpia solo, y no es así. “Es ideal sacar las pelusas mojadas del filtro y no dejar que se sequen, ya que sino empiezan a tapar los orificios y después cuesta mucho limpiarlo. Con el filtro destapado, podrá capturar las pelusas necesarias y ahorrarás energía y agua adicional”, comenta.

Elige una lavadora del tamaño adecuado

Antes de comprar una lavadora, debes fijarte en qué tan seguido lavas ropa, ya que si tienes una demasiado grande y lavas pocas prendas a la semana, estarás desperdiciando espacio, agua y energía. Y por el contrario, si tiene una pequeña, necesitarás más ciclos, invirtiendo más tiempo y recursos.

Cada día las marcas se preocupan de lanzar al mercado productos que se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés. Es justamente basándose en este concepto que Samsung presentó la nueva FlexWash, que en el espacio de una lavadora común ofrece una Add Wash con hasta 22 kg. de lavado y 13 kg de secado, y otra lavadora superior de hasta 3,5 kg. Esta distribución de cargas permite hacer mucho más flexible el lavado, ya que puedes añadir sin problemas ropa a color, blanca, de cama o delicada, en un mismo ciclo, sin tener que realizar dos cargas de ropa como en una lavadora común, ahorrando tiempo y energía.

Utiliza los programas predeterminados de lavado

Los programas de lavado están pensados para obtener el mejor rendimiento para cada tela, optimizando el funcionamiento de la lavadora sin ocupar más agua o más energía de la necesaria. “Una sábana es grande en volumen, pero en peso es liviana, entonces la lavadora va a evaluar en función del peso que es poca ropa, pero el volumen es distinto. Una vez completado ese ciclo, podrías aumentar el nivel de agua y no antes. De esta forma, estás ahorrando agua y energía, porque este consumo depende de la cantidad de líquido que tiene que mover la lavadora. Mientras más necesita mover, más energía consume”, explica Leonardo Miranda.

Prefiere la tecnología Eco Bubble y Digital Inverter

En general, las lavadoras de carga frontal por sí solas calientan el agua, esto significa que tienen un alto consumo energético, pero hay otras que permiten realizar lavados en agua fría permitiendo ahorrar hasta un 70% de energía, todo gracias a la tecnología Eco Bubble, la que convierte el detergente en burbujas, penetrando rápidamente las telas y removiendo la suciedad incluso en agua fría, minimizando el daño en las prendas.

Otra de las tecnologías que debes preferir es Digital Inverter, que hace que el funcionamiento de la lavadora sea silencioso y de baja vibración. Además, gracias a su motor sin escobillas, permite ahorrar energía en el proceso de lavado y centrifugado, reduciendo el desgaste por uso.