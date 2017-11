fiiS revelado, cine que inspira cambios

Por segundo año consecutivo fiiS incorpora el cine en su programa con la sección fiiS REVELADO y este año, con el apoyo de Parque Arauco, del 4 al 6 de diciembre se exhibirá una fina selección de películas que responden a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Siete películas serán las que hablarán de nuevas posibilidades para el desarrollo, la inclusión y la posible evolución del planeta en alianza con los seres humanos.

El lanzamiento del FiiS REVELADO se realizará en el Cine Hoyts de Parque Arauco el lunes 4 de diciembre, con la película que el mismo centro comercial trae al Festival. Se trata de La Historia de Jan, que narra la vida de Jan Moll Vic, un niño con síndrome de Down. En ella, a través del sentido del humor, el esfuerzo y el amor, sus padres buscan normalizar y dar visibilidad al mundo de la discapacidad entregando un mensaje de inclusión a quienes puedan ver su historia. A la cita inaugural asistirán los padres de Jan Moll y el mismísimo Jan, todos protagonistas de la película, quienes además serán expositores al final del encuentro.

“Parque Arauco es una compañía que desarrolla y opera espacios para el encuentro y sabemos que promover la conciencia sobre la inclusión y sensibilizar sobre lo mucho que podemos aprender de quienes vencen obstáculos a pesar de la condición de discapacidad es algo muy necesario para nuestra sociedad. Es por esto, que estamos muy contentos de apoyar la realización del fiiS Revelado y de inaugurar esta iniciativa en nuestro

cine con una película que habla del valor de la inclusión”, señaló Ximena Bedoya Responsable de Sostenibilidad Corporativa de Parque Arauco.

La programación general de esta segunda versión busca proyectar un mensaje de integración y respeto por la diversidad, el fin de la pobreza, la vida de ecosistemas terrestres y submarinos, la reducción de desigualdades y las consecuencias de nuestra rutina de desarrollo imparable en el medio ambiente. Cada una de las películas tendrá un embajador en su respectiva función para fomentar la idea de un cambio en vivo y en directo con el público posterior al mensaje que las películas pretenden entregar.

Historias sobre los ruidos industriales en el océano y su impacto en el ecosistema submarino (Sonic Sea), la importancia de la supervivencia de las abejas para la vida del planeta (More Than Honey), la maravillosa historia de una científica que va a estudiar los chimpancés para encontrar una relación con los seres humanos (Jane), un club de ajedrez desarrolla el pensamiento crítico de la comunidad Katwe en Uganda (Queen of Katwe) y el registro de los padres sobre su hijo con síndrome de down para aprender sobre el valor de la inclusión (La Historia de Jan), son algunas de las películas que se podrán ver durante las dos jornadas de fiiS REVELADO en la Cineteca Nacional.

fiiS REVELADO busca identificar por medio del cine a los agentes de cambio, que con sus creaciones audiovisuales, impactan, inspiran y llaman a la acción, recordando nuestro andar y revelando nuestro actuar.

La plataforma REVELADO se extenderá a Coyhaique y Valdivia el 2018 trabajando con emprendedores de la zona y la exhibición de sus películas seleccionadas para formar criterio ante lo que nos rodea.

La iniciativa fiiS REVELADO es financiada por Parque Arauco y organizado por fiiS, Revelado y Socialab.