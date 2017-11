Seis razones para comer chocolate negro todos los días

El chocolate es uno de los regalos de la vida que la mayoría de nosotros amamos. Ya sea amargo, dulce, en tableta, derretido, solo o con algún acompañamiento, es un manjar irresistible.

Sin embargo, el chocolate no es solo un premio para nuestro paladar, sino que además trae muchos beneficios para nuestra salud.

Estas son las seis mejores razones para comer chocolate todos los días .

1. Es bueno para el corazón

Los investigadores creen que se debe a que el chocolate están lleno de antioxidantes flavonoides y estudios anteriores habían demostrado que la toma de chocolate resulta en una función mejorada del endotelio, el tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Asimismo, el chocolate también ha demostrado aumentar el HDL o colesterol bueno y reducir el LDL o colesterol malo.

2. Es bueno para la piel

El chocolate amargo tiene la capacidad de enlentecer el proceso de envejecimiento, pues detiene la acción de los radicales libres. Asimismo, tiene la capacidad de mejorar el tono y la suavidad de la piel.

3. Ayuda a relajarse

Se ha demostrado que quienes comen frecuentemente chocolate tienen menor nivel de cortisol en su sangre, hormona asociada al estrés, ya que se produce cuando estamos enfrentado a emergencias para ayudar a solucionar problemas.

4. Reduce el colesterol

Su consumo, moderado, ayuda a reducir el colesterol. El cacao tiene un alto porcentaje en ácido oleico que disminuye el colesterol malo y sube el bueno. Además, cuenta con fitoesteroles, en especial el beta sitosterol.

5. No produce caries

El cacao bueno es un producto que no se queda en la boca, y al no permanecer no genera las condiciones necesarias para que se produzcan caries.

6. Mejora la visión

Ya que los flavonoides del chocolate negro mejoran el flujo de sangre al cerebro, se mejora así el flujo sanguíneo a la retina.