Chile lidera el Campeonato Patagónico en Antillanca

Hoy termina la versión número 45 del Campeonato Patagónico de Esquí, CIP FIS 2017, el cual se desarrolla en el centro de Ski Antillanca. Y Chile lleva la delantera: hasta ahora, 19 medallas. Le sigue Argentina con 14. Aún falta la definición de la modalidad varones U 14 (menores de 14 años) en la categoría Súper Gigante ya que debió ser suspendida por mal tiempo.

Los deportistas, que tienen entre 14 y 16 años, representan a distintos clubes de esquí de Chile y el extranjero. Una de las destacadas ha sido Emilia Aramburo Cúneo (hija de Giorgiana Cúneo), del Club de Esquí La Parva. “El campeonato Patagónico (CIP FIS) es lejos la mejor competencia del año, porque podemos compartir con los argentinos y nos podemos medir más allá de lo que es la Región Metropolitana. Así, no nos acostumbramos a estar en los mismos podios y podemos objetivamente en qué nivel estamos”, comentó la joven.

En la categoría U16 una de los ganadoras fue Alexandra Teuber de Puerto Varas. En esa misma categoría y representando al Club Argentino de Ski (CAS), ganó Tiziano Gravier, hijo de la modelo argentina Valeria Mazza.

Durante la primera jornada, Victoria Sandoval, obtuvo el segundo lugar en su categoría (U14) y logró llegar al podio representando al Club Andino Osorno (CAO). “Para mí, haber alcanzado el segundo lugar durante la primera jornada fue power. Desde los 3 años, practico este deporte, durante todos los fines de semana del invierno (de mayo a octubre). Eso me ha permitido conocer el valor del esfuerzo, de la disciplina y del trabajo en equipo. Mis papás me han ayudado mucho en esto y por eso, creo que me ha salido más fácil acostumbrarme a esta rutina”, comentó la joven deportista justo después de haber subido al podio.